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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 19:53 BJT

欧洲央行：维持指标利率在纪录低点0.5%不变，预计经济复苏将至

欧元区6月通胀率升至1.6%，接近欧洲央行(ECB)略低于2%的目标。

欧洲央行亦维持存款利率在0.0%不变；隔夜贷款利率在1.00%不变。

市场注意力现将转向欧洲央行总裁德拉吉在1230的新闻发布会，届时德拉吉将面对有关欧洲央行未来计划的问题，其中包括ECB是否会更加倾向给出更加正式的前瞻性政策指导。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华/张涛)

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