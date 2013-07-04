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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 20:09 BJT

日本债市：上涨，30年期公债标售吸引强劲需求

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                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.140%      +0.5    0.135%
 五年期公债                            0.320%      +0.5    0.315%
 10年期公债                            0.855%      -2.5    0.880%
 20年期公债                            1.715%      -4.0    1.755%
 30年期公债                            1.840%      -6.0    1.900%
 10年期公债期   <0#JGB:>               142.48     +0.13    142.35
 货                                                      
                                                                 
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                              
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 洪曦; 审校 张涛)

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