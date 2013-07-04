国际油市：亚洲石脑油裂解价差持稳，受需求支撑

路透新加坡7月4日 - 周四亚洲石脑油价格连续第三日上涨，报每吨881.50美元，裂解价差大体持稳在每吨91.30美元，因尽管印度7月出口增加，但需求给予市场支撑。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)求购8月下半月船货，但结果尚不得知，不过交易商预计成本加运费价为较日本报价每吨升水约4.50美元，和Lotte Chemical周三可能支付的价格类似。

台塑买入10万-15万吨8月运抵的公开规格石脑油，成本加运费价较日本报价小幅贴水至小幅升水。

这将使台塑购买的7月-8月运抵的公开规格石脑油总量达到32.5万吨-40万吨，而仅购买了5万吨6月运抵的船货。

这是因为在4月-6月台塑将裂解装置的产能利用率一直维持在90%左右，且也使用液化石油气来替代一部分石脑油给料。

新加坡一行业消息人士称，“当前亚洲裂解液化石油气还很有限，但是在欧洲，炼厂尽可能多地裂解液化石油气。”

亚洲汽油裂解价差稍高于一周高点每桶12.64美元，因东南亚需求引发基本面持续强劲。

越南Petrolimex和Saigon Petro标购总计4万吨的汽油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻