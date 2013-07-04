国际油市：亚洲石脑油裂解价差持稳，受需求支撑

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透新加坡7月4日 - 周四亚洲石脑油价格连续第三日上涨，报每吨881.50美元，裂解价差大体持稳在每吨91.30美元，因尽管印度7月出口增加，但需求给予市场支撑。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)求购8月下半月船货，但结果尚不得知，不过交易商预计成本加运费价为较日本报价每吨升水约4.50美元，和Lotte Chemical周三可能支付的价格类似。
台塑买入10万-15万吨8月运抵的公开规格石脑油，成本加运费价较日本报价小幅贴水至小幅升水。
这将使台塑购买的7月-8月运抵的公开规格石脑油总量达到32.5万吨-40万吨，而仅购买了5万吨6月运抵的船货。
这是因为在4月-6月台塑将裂解装置的产能利用率一直维持在90%左右，且也使用液化石油气来替代一部分石脑油给料。
新加坡一行业消息人士称，“当前亚洲裂解液化石油气还很有限，但是在欧洲，炼厂尽可能多地裂解液化石油气。”
亚洲汽油裂解价差稍高于一周高点每桶12.64美元，因东南亚需求引发基本面持续强劲。
越南Petrolimex和Saigon Petro标购总计4万吨的汽油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。