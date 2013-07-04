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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 21:17 BJT

欧洲央行：货币政策立场将视需求而保持宽松，长时间维持低利率--总裁德拉吉

路透法兰克福7月4日 - 欧洲央行(ECB)周四保持指标利率不变，并将试图安慰投资人，后者因欧洲新近动荡以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划开始缩减刺激政策而陷入焦虑。

如下是欧洲央行总裁德拉吉在会后新闻发布会上的讲话：

* 预计价格压力将在中期内保持疲弱

* 欧洲央行的货币政策立场将根据需要保持宽松

* 将密切关注所有信息

* 去年夏季以来金融市场明显改善，应该会影响实质经济

* 经济成长面临的风险目前偏于下行

* 通胀风险预计会有所波动

* 最近的信心指标显示从低位进一步改善

* 预期今年稍晚和2014年经济复苏

* 将评估物价稳定前景受到的任何影响

* 利率将在较长时间内保持在目前水准或者更低水准

* 物价前景面临的风险在中期内大体平衡

* OMT做好行动准备

* 德拉吉：“较长时间”不是六个月也不是12个月，而是较长的一个时期

* 德拉吉：讨论降息

* 曾对降息进行过广泛讨论；50个基点不是下限

* 流动性将保持充足；我们距离退出非常遥远

* 希腊取得了很大进展，必须承认这点

* 在被问及前瞻性指导时，欧洲央行总裁德拉吉称讨论过几种形式

* 对所有利率持开放态度，包括负存款利率

* 实质经济持续疲弱，经济仍在下行但速度减缓

* 我们不对其它央行的政策决定做出反应

* 我们对中期展望出现的变化做出反应

* 欧元汇率不是政策目标；汇率对于物价与经济成长很重要

* 葡萄牙取得了非常引人注目的成果 (完)

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