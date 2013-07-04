欧洲央行：货币政策立场将视需求而保持宽松，长时间维持低利率--总裁德拉吉

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透法兰克福7月4日 - 欧洲央行(ECB)周四保持指标利率不变，并将试图安慰投资人，后者因欧洲新近动荡以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划开始缩减刺激政策而陷入焦虑。
如下是欧洲央行总裁德拉吉在会后新闻发布会上的讲话：
* 预计价格压力将在中期内保持疲弱
* 欧洲央行的货币政策立场将根据需要保持宽松
* 将密切关注所有信息
* 去年夏季以来金融市场明显改善，应该会影响实质经济
* 经济成长面临的风险目前偏于下行
* 通胀风险预计会有所波动
* 最近的信心指标显示从低位进一步改善
* 预期今年稍晚和2014年经济复苏
* 将评估物价稳定前景受到的任何影响
* 利率将在较长时间内保持在目前水准或者更低水准
* 物价前景面临的风险在中期内大体平衡
* OMT做好行动准备
* 德拉吉：“较长时间”不是六个月也不是12个月，而是较长的一个时期
* 德拉吉：讨论降息
* 曾对降息进行过广泛讨论；50个基点不是下限
* 流动性将保持充足；我们距离退出非常遥远
* 希腊取得了很大进展，必须承认这点
* 在被问及前瞻性指导时，欧洲央行总裁德拉吉称讨论过几种形式
* 对所有利率持开放态度，包括负存款利率
* 实质经济持续疲弱，经济仍在下行但速度减缓
* 我们不对其它央行的政策决定做出反应
* 我们对中期展望出现的变化做出反应
* 欧元汇率不是政策目标；汇率对于物价与经济成长很重要
* 葡萄牙取得了非常引人注目的成果 (完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。