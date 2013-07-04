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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 22:56 BJT

欧洲金融：IMF敦促欧洲央行直接购买资产，进行新一轮大规模LTRO操作

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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