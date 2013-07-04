美国各类经济指标总览--2013/7/4

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (5月) -0.4 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) +0.3 (4月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +1.8 (第一季终值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季终值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (5月) +0.1 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差450.3 (5月) 逆差401.5 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.3 (6月29日当周) 34.8 (6月22日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 个人所得(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (5月) -0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加111 (4月) 增加84 (3月修正值) 企业库存(%) +0.3 (4月) -0.1 (3月修正值) 建筑支出(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者信心 81.4 (6月) 74.3 (5月修正值) 房屋开工(万户) 91.4 (5月) 85.6 (4月修正值) 建筑许可(万户) 98.5 (5月修正值) 100.5 (4月修正值) 成屋销售(万户) 518 (5月) 497 (4月修正值) 新屋销售(万户) 47.6 (5月) 46.6 (4月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (5月) +1.3 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.7 (5月修正值) +3.6 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.2 (6月) 53.7 (5月) 供应管理协会制造业指数 50.9 (6月) 49.0 (5月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (4月) +0.3 (3月修正值) 进口物价(%) -0.6 (5月) -0.7 (4月修正值) 出口物价(%) -0.5 (5月) -0.7 (4月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1