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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 07:04 BJT

****澳新经济指标预测--7月5日-7月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

   7月1日当周   

  7月5日(五)
  暂无重要经济数据公布  
    
    7月8日当周   
 7月8日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     6月            --       -4.7%
           澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                    --       -2.3%
 2200      新西兰NZIER企业信心指数                      第二季            --     净23.0%
           新西兰NZIER产能利用率指数                                      --       91.5%
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    6月            --       +0.5%
           新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                               --       +5.4%
        
 7月8日-13日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前            6月            --       +0.7%
           月)                                                                
                                   (较上年同期)                           --       +7.5%
            
 7月9日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲NAB企业现况指数                             6月            --       负4.0
           澳洲NAB企业信心指数                                            --         负1
              
 7月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                    7月            --       +4.7%
 2245      新西兰食品价格指数(较前月)                      6月            --       +0.3%
              
 7月11日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲就业人口变化(万人)                          6月            --    增加0.11
           澳洲全职就业人口变化(万人)                                     --    减少0.53
           澳洲就业参与率                                                 --       65.2%
           澳洲失业率                                                     --        5.5%
              
 7月12日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲房屋融资(较前月)                            5月            --       +0.8%
           澳洲投资性房屋融资(较前月)                                     --       +1.1%
 (完)

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