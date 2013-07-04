澳新经济指标预测--7月5日-7月12日****

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月1日当周 7月5日(五) 暂无重要经济数据公布 7月8日当周 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 6月 -- -4.7% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.3% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第二季 -- 净23.0% 新西兰NZIER产能利用率指数 -- 91.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 -- +0.5% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +5.4% 7月8日-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 6月 -- +0.7% 月) (较上年同期) -- +7.5% 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 负4.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负1 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 7月 -- +4.7% 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 -- +0.3% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 6月 -- 增加0.11 澳洲全职就业人口变化(万人) -- 减少0.53 澳洲就业参与率 -- 65.2% 澳洲失业率 -- 5.5% 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 -- +0.8% 澳洲投资性房屋融资(较前月) -- +1.1% (完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。