版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 07:28 BJT

****日韩经济指标预测--7月5日-7月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     7月1日当周           
 7月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本同时指标(较前月)                             5月              --           +1.0
             领先指标(较前月)                                               --           +1.3
  
    7月8日当周    
 7月7日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                     6月              --          +1.8%
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期            5月              --        +100.8%
          )                                                                     
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                                 --      盈余7,500
 7月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本服务业景气判断指数                           6月              --         正55.7
 7月9日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                         6月              --          -5.9%
              进口物价(较上年同期)                                          --          -9.6%
 2300     韩国失业率                                       6月              --           3.2%
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         6月              --          +0.1%
                       (较上年同期)                                         --          +0.6%
 7月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                          5月              --          +7.6%
 0500     日本消费者信心指数                               6月              --         正45.7
  --      日本央行利率决议                                  --              --             --
 2350     日本机械订单(较前月)                             5月              --          -8.8%
                    (较上年同期)                                            --          -1.1%
 7月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
  --      韩国央行利率决定                                 7月              --          2.50%
 7月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0430     日本工业生产(较前月)                       5月修正值              --          +2.0%
          日本产能利用指数(较前月)                                          --          +1.6%
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐