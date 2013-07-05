路透基点：锦兴国际控股将获约8亿港元俱乐部贷款--RLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，纺织品制造商锦兴国际控股有限公司即将获得约8亿港元(1.03亿美元)的俱乐部贷款。

消息人士称，承贷银行包括澳新银行、恒生银行和汇丰银行。

2011年8月，锦兴国际控股获得3.5年期的6.9亿港元贷款，含全部费用的最高综合收益为312基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码225个基点。恒生银行和汇丰银行为主办行，承办行包括印尼国家银行(Bank Negara Indonesia)、台湾银行、国泰世华银行、中国建设银行(亚洲)、中国信托商业银行、瑞穗银行、上海商业储蓄银行和台湾中小企业银行(台湾企银)。