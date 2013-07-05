路透基点：锦兴国际控股将获约8亿港元俱乐部贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，纺织品制造商锦兴国际控股有限公司即将获得约8亿港元(1.03亿美元)的俱乐部贷款。
消息人士称，承贷银行包括澳新银行、恒生银行和汇丰银行。
2011年8月，锦兴国际控股获得3.5年期的6.9亿港元贷款，含全部费用的最高综合收益为312基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码225个基点。恒生银行和汇丰银行为主办行，承办行包括印尼国家银行(Bank Negara Indonesia)、台湾银行、国泰世华银行、中国建设银行(亚洲)、中国信托商业银行、瑞穗银行、上海商业储蓄银行和台湾中小企业银行(台湾企银)。
消息人士称当时的部分承贷银行未受邀参与新的俱乐部贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。