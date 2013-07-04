欧元区政经：葡萄牙总理称找到维护政府稳定的办法

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透里斯本7月4日 - 葡萄牙总理科埃略已经找到与人民党进行合作共同维护政府稳定的方案，不过要结束这场政治危机，双方还需就全部细节达成一致。
科埃略表示，已经找到维护政府稳定的办法。他在过去24小时中与右翼人民党(CDS-PP )领袖三度会晤，旨在结束这场自2011年葡萄牙接受援助以来最严重的政治分裂。
“已经找到维护政府稳定的办法，”科埃略对记者表示。之前他与总统紧急会晤，讨论政治局势。
科埃略称，解决方案涉及到“如何保证人民党对政府的支持，”他补充说，此前外交部长博塔斯(Paulo Portas)辞职是他个人的决定。
不过，他没有透露此项协议的具体细节，最终结果仍取决于未来几天与博塔斯的进一步协商。分析师认为，协议可能包括给予人民党更多的部长级职位。
最终协议还需要得到席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)总统的批准，他将从周一开始与所有政治党派举行会晤。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江