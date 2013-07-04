欧元区政经：葡萄牙总理称找到维护政府稳定的办法

路透里斯本7月4日 - 葡萄牙总理科埃略已经找到与人民党进行合作共同维护政府稳定的方案，不过要结束这场政治危机，双方还需就全部细节达成一致。

科埃略表示，已经找到维护政府稳定的办法。他在过去24小时中与右翼人民党(CDS-PP )领袖三度会晤，旨在结束这场自2011年葡萄牙接受援助以来最严重的政治分裂。

“已经找到维护政府稳定的办法，”科埃略对记者表示。之前他与总统紧急会晤，讨论政治局势。

科埃略称，解决方案涉及到“如何保证人民党对政府的支持，”他补充说，此前外交部长博塔斯(Paulo Portas)辞职是他个人的决定。

不过，他没有透露此项协议的具体细节，最终结果仍取决于未来几天与博塔斯的进一步协商。分析师认为，协议可能包括给予人民党更多的部长级职位。

最终协议还需要得到席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)总统的批准，他将从周一开始与所有政治党派举行会晤。(完)