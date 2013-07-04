重温稿-路透调查：美国6月非农就业岗位料增16.5万个，失业率或下降至7.5%

* 6月非农就业岗位料增加16.5万个

* 失业率料微降至7.5%

* 预计平均时薪上涨，每周平均工时持稳

路透华盛顿7月2日 - 预计美国6月就业岗位料保持稳步增长，失业率有所下降，美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续有望在今年稍晚开始减少货币刺激。

路透调查中受访分析师预计，6月非农就业岗位料增长16.5万个。

虽然这一预估数字少于5月增幅17.5万，但仍高于过去三个月的平均水平15.58万个。失业率料下降0.1个百分点至7.5%。

就在两周前，美联储主席贝南克表示，只要经济成长符合预期，美联储预计将在今年稍晚开始缩减购债规模，并于2014年中期终止这项计划。

劳工部将在周五1230GMT公布6月就业报告，该报告历来就受到全球投资者的密切关注。但由于就业市场改善是美联储退出计划的关键，市场可能对周五的数据更要细细揣摩。

预计6月岗位增幅应该足以让失业率下降0.1个百分点。

不过经济学家认为，鉴于前两个月劳动力人口均出现增长，6月劳动力人口可能下降，从而导致失业率的降幅大于预期。

**民间部门领先增长**

“考虑到家庭调查数据较为波动，预计5月失业率的升幅会在6月抹去，”摩根大通经济学家Daniel Silver说。

失业率从2009年10月所及高位10%下降以来，降幅中很大一部分是由于老年人退休和年轻人因灰心而放弃找工作，这导致就业参与率下降。

美联储曾表示到明年中期失业率料会降至7%左右，预计届时也将结束购债计划。

估计6月所有新增就业岗位都来自民间部门，增幅料为17.5万个，几近持平于前月。

相反，政府部门上月的就业岗位料减少1万个，尽管经济学家表示这些岗位减少并非是因为政府大幅削减开支。

虽然3月1日开始的政府预算削减似乎不会对政府部门的就业岗位造成直接冲击，但一些经济学家表示，这一因素正在对民间雇主产生影响，这有助于解释医疗保健和社会援助部门的雇佣为何大幅放慢。

“有一些迹象表明，紧缩财政政策在部分民间部门产生了负面影响，最明显的是医院的业绩意外疲弱，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman说。

“这导致平素一直稳步成长且与经济周期无关的医疗保健行业增长异乎寻常地疲弱。”

制造业就业岗位在过去三个月连续下滑后料持平。但周一公布的供应管理协会(ISM)制造业指数中就业分项指数在6月跌至将近四年低点，就业市场再度萎缩的风险很大。

报告料还显示，6月平均时薪增长0.2%，5月为持平。薪资增长疲弱正在遏制以消费为主导的美国经济成长步伐。

“经济无法大幅成长，除非薪资以更快的速度增长，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff说。