欧洲经济指标预测--7月5日-7月12日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 7月1日当周 7月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差45 法国进口(亿欧元) -- 423 法国出口(亿欧元) -- 378 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.1% 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.4% -0.5% 1000 德国工业订单 5月 +1.2% -2.3% * 7月8日当周 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整失业率 6月 3.0% 3.0% 瑞士经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 -0.5% +1.9% 德国经季节调整进口(较前月) +0.5% +2.3% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差172 顺差177 0715 瑞士工业订单 第一季 +2.0% -2.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 负9.6 负11.6 1000 德国工业生产(较前月) 5月 -0.5% +1.8% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.8% 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国预算收支(亿欧元) 1-5月 -- 赤字668 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 +1.9% +3.3% 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -- +0.1% 英国工业生产(较上年同期) -- -0.6% 英国制造业产出(较前月) -- -0.2% 英国制造业产出(较上年同期) -- -0.5% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差34.1 英国对全球贸易收支(亿英镑) -- 逆差82.2 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% 德国CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% 德国HICP(较上年同期) +1.9% +1.9% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 5月 -- 赤字28 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.3% +2.2% 0800 意大利工业生产(较前月) 5月 +0.2% -0.3% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同期) -- -4.6% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国HICP(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% 法国HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.3% +0.3% 意大利CPI(较上年同期) +1.2% +1.2% 意大利HICP(较前月) +0.3% +0.3% 意大利HICP(较上年同期) +1.4% +1.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.2% +0.4% 欧元区工业生产(较上年同期) -1.5% -0.6% 7月12日-16日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 6月 -0.1% -0.4% 德国趸售(批发)物价指数(较上年同期) +1.0% -0.1% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。