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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 08:04 BJT

****欧洲经济指标预测--7月5日-7月12日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     

     * 7月1日当周 

 7月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                 5月          --        逆差45
          法国进口(亿欧元)                                                  --           423
          法国出口(亿欧元)                                                  --           378
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                      6月       -0.1%         +0.1%
          瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                            -0.4%         -0.5%
 1000     德国工业订单                                         5月       +1.2%         -2.3%
          
   * 7月8日当周    
 7月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0545     瑞士未经季节调整失业率                               6月        3.0%          3.0%
          瑞士经季节调整失业率                                            3.2%          3.2%
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                           5月       -0.5%         +1.9%
          德国经季节调整进口(较前月)                                     +0.5%         +2.3%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                               顺差172       顺差177
 0715     瑞士工业订单                                      第一季       +2.0%         -2.4%
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                           7月       负9.6        负11.6
 1000     德国工业生产(较前月)                                 5月       -0.5%         +1.8%
 2301     英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)          6月          --         +1.8%
       
 7月9日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0645     法国预算收支(亿欧元)                               1-5月          --       赤字668
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                             5月       +1.9%         +3.3%
 0830     英国工业生产(较前月)                                 5月          --         +0.1%
          英国工业生产(较上年同期)                                          --         -0.6%
          英国制造业产出(较前月)                                            --         -0.2%
          英国制造业产出(较上年同期)                                        --         -0.5%
 0830     英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                     5月          --      逆差34.1
          英国对全球贸易收支(亿英镑)                                        --      逆差82.2
     
 7月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  6月终值       +0.1%         +0.1%
          德国CPI(较上年同期)                                            +1.8%         +1.8%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)             6月终值       +0.1%         +0.1%
          德国HICP(较上年同期)                                           +1.9%         +1.9%
 0645     法国经常账收支(亿欧元)                               5月          --        赤字28
 0645     法国工业生产(较前月)                                 5月       -0.3%         +2.2%
 0800     意大利工业生产(较前月)                               5月       +0.2%         -0.3%
          意大利经工作日调整工业生产(较上年同期)                            --         -4.6%
     
 7月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0645     法国HICP(较前月)                                 6月终值       +0.1%         +0.1%
          法国HICP(较上年同期)                                           +0.9%         +0.9%
     
 7月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0800     意大利CPI(较前月)                                6月终值       +0.3%         +0.3%
          意大利CPI(较上年同期)                                          +1.2%         +1.2%
          意大利HICP(较前月)                                             +0.3%         +0.3%
          意大利HICP(较上年同期)                                         +1.4%         +1.4%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                               5月       -0.2%         +0.4%
          欧元区工业生产(较上年同期)                                     -1.5%         -0.6%
     
 7月12日-16日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国趸售(批发)物价指数(较前月)                       6月       -0.1%         -0.4%
          德国趸售(批发)物价指数(较上年同期)                             +1.0%         -0.1%
 (完)
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