《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月5日

*工商时报：

--外资自台股大撤退。金管会昨日公布最新统计，外资6月中止先前连续两个月净汇入的情形，单月净汇出29.6亿美元，折合台币约888亿元，创下近一年单月净汇出金额最大的记录。

--国泰金融集团昨日发布7月金融情势指数及月GDP及经济气候，尽管台股在QE退场阴霾下出现震荡，但金融情势依旧持稳、资金动能不缺；国泰台大团队表示，今年台湾经济成长率保3%可能性不高，但跌破2%的危机已暂告解除。

--经济部检讨浮动油价公式逾五个月，部长张家祝昨日表示，政府原指示中油对油价维持亚洲邻国最低价的要求，已无太大意义，将改以采平均价格为比较标准。

--金管会核给新分行愈来愈严格。金管会昨日宣布，今年只核准京城银行 可新设一家分行，另外核给三家信合社共三处分社，是七年来金管会新核分行数最少的一年。

*经济日报：

--台塑企业 总裁王文渊到大陆拜会新任宁波市长卢子跃，台塑主管表示，王文渊在介绍宁波石化区之余，将趁机争取大乙烯或丙烯厂投资案。

--行政院已核定金管会提报的提高大陆合格境内机构投资者(QDII）来台投资额度案，从5亿美元提高到10亿美元，金管会将视月底立法院临时会审查两岸服务贸易协议情况，再择机发布实施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。