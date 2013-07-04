《中国报摘》--中国证券报7月5日

* 头版头条:

--中国新股发行改革方案在集合各方意见后有望正式公布。尽管具体时间不明，但投行已在按照最快7月底8月初有公司率先获得批文来安排工作进度，发行暗战打响。

* 其他:

--中国人民银行金融市场司副巡视员刘建红4日表示，目前中国信贷资产证券化市场开展常规化业务的条件基本具备，下一步希望会同各个部门积极研究，将其作为常规性业务开展。

--今日视点文章认为，去杠杆改革应发力金融改革，加快推进民营银行的设立和利率市场化，真正激活货币信贷存量。通过破解中小微企业的资金瓶颈问题，平衡长期经济改革与短期经济减速之间的关系。

--从权威渠道获悉，国务院日前已经下达明确指示，要求财政部尽快建立足额的可再生能源发展基金，对利用风能等可再生能源发电的企业要足额补贴到位。

--东方资产管理公司的专项资管计划——阿里巴巴资产证券化项目近日拿到证监会批文，该项资产证券化因以阿里小额贷款的债权资产作为基础资产而受到广泛关注。

--万科A 公布上半年业绩，前6个月累计实现销售面积716.4万平方米，销售金额836.7亿元人民币，同比分别上涨19%和34%。

--7月5日是11超日债 正式暂停上市前的最后一个交易日，昨日该券收于64.81元。(完)