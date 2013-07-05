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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 08:14 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月5日-7月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 
    
  7月1日当周

 7月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国非农就业岗位(万个)                             6月    增加16.5    增加17.5
             民间就业岗位(万个)                                     增加17.5    增加17.8
             制造业就业岗位(万个)                                       持平     减少0.8
             失业率                                                     7.5%        7.6%
             平均时薪                                                  +0.2%        持平
             每周平均工时                                               34.5        34.5
 1230     加拿大就业岗位(万个)                               6月    减少0.25     增加9.5
               失业率                                                   7.1%        7.1%
               全职就业人数(万人)                                         --    增加7.67
               兼职就业人数(万人)                                         --    增加1.82
               就业参与率                                              66.7%       66.7%
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      6月          --        70.8
               经季节调整PMI                                            57.0        63.1
 1430     美国ECRI一周领先指标                       6月28日当周          --       130.6
  
    
  7月8日当周
    
 7月8日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大建筑许可(较前月)                            5月          --      +10.5%
 1900      美国消费者信贷(亿美元)                            5月   增加122.0   增加111.0
       
 7月9日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                          6月          --       94.40
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            7月6日当周          --       +0.6%
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                          6月          --       20.02
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          7月6日当周          --       +2.9%
 1400      美国就业指数                                      6月          --       111.8
         
 7月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款指数                           7月5日当周          --       5,555
 1100      美国再融资指数                             7月5日当周          --     2,568.3
 1400      美国批发(趸售)库存                                5月       +0.2%       +0.2%
              趸售销售                                                 +0.4%       +0.5%
 1800      美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议     6月18-19日          --          --
           记录                                                               
           
 7月11日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
  --       美国ICSC连锁店销售                                6月          --       +3.2%
 1230      加拿大新屋价格指数                                5月          --       +0.2%
 1230      美国进口物价(较前月)                              6月        持平       -0.6%
              出口物价(较前月)                                         -0.1%       -0.5%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)               7月6日当周          --        34.3
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --       34.55
              续请失业金人数(万人)                                        --       293.3
 1800      美国联邦预算(亿美元)                              6月          --   赤字1,390
               
 7月12日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   6月       +0.4%       +0.5%
              生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                             --       +1.7%
              核心PPI(较前月)                                          +0.1%       +0.1%
              核心PPI(较上年同期)                                         --       +1.7%
 1355      路透/密西根大学美国消费者信心指数                 7月          --        84.1
                                现况指数                                  --        93.8
                                预期指数                                  --        77.8
 1430      美国ECRI一周领先指标                       7月5日当周          --          --
  (完)
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