《台湾重要政经日程》--7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
7/5(五)
--宏达电 公布第二季业绩。
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--12:30 央行标售364天期存单，金额1,000亿台币。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
==================近期重要政经消息======================
7/8(一)
--16:00 经济部公布6月出口，上月为年增0.9%。
7/10(三)
--13:30 台积电 公布6月营收。
--14:00 联电 公布6月营收。
7/11(四)
--12:30 央行标售182天期国库券，金额250亿台币。
7/16(二)
--12:30 央行标售两年102/7期公债，金额300亿台币。
7/22(一)
--08:30 主计总处公布6月经季调失业率，上月为4.19%。
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月年减0.4%。
7/23(二)
--12:30 央行标售20年102/8期公债，金额300亿台币。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年减0.07%。
7/24(三)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额350亿台币。
7/25(四)
--16:10 央行公布6月M2年增率，5月为年增4.32%。
7/30(二)
--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。