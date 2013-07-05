金砖国家：7月4日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月4日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收涨报922.10点。
中国股市：沪综指小幅收升，资源类板块带动市场弱势反弹
香港股市：收涨1.6%，为三个交易日来首次收高
中国汇市：人民币收升至半个月新高，关注美国非农就业报告
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印度股市：上扬逾1%，逆转连续两日跌势，因ITC在有关该公司旗下一香烟品牌提价的消息传出后大涨，而塔塔汽车等绩优股也从先前的跌势中回升。指标BSE指数 上升1.22%或233.08点，报19,410.84。NSE指数 上升1.14%或66.05点，收报5,836.95，高于5,800点的重要心理关口。
印度汇市：印度卢比兑美元 勉力小幅收高，终结连续三日跌势，但市场人气依然低迷，此前印度央行总裁称，该行不会守卫任何特定的汇率水平，交易员认为这可能预示央行不会实施大规模干预。卢比兑美元收报60.13/14，上日收在60.215/225。印度央行总裁的言论发表后，卢比一度走软至60.38。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,280.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 扬升1.35%至697.39点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.19%，报33.1920卢布，卢布兑欧元 涨0.5%至42.8625卢布。
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巴西股市：拉美股市收升，巴西股市在五个交易日内首度上扬，低接买家追捧近期下挫的商品生产商OGX和淡水河谷。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 上扬1.6%至45,763.16点。该指数在此前四个交易日中连续下跌，降幅超过5%。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元周四从四年多低点反弹，但美联储政策忧虑限制涨幅
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南非股市：稳健上涨，结束连续两日跌势，在本地没有数据出炉的情况下，投资者从欧洲市场走势获得交投指引。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上扬1.99%至35,518.73点。综合指数 上涨1.75%报40,030.19点。
南非汇市：兰特兑美元与南非公债均上扬，新兴市场资产人气改善 (完) (编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。