金砖国家：7月4日股汇市收盘纵览

路透7月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月4日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨报922.10点。

中国股市：沪综指小幅收升，资源类板块带动市场弱势反弹

香港股市：收涨1.6%，为三个交易日来首次收高

中国汇市：人民币收升至半个月新高，关注美国非农就业报告

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印度股市：上扬逾1%，逆转连续两日跌势，因ITC在有关该公司旗下一香烟品牌提价的消息传出后大涨，而塔塔汽车等绩优股也从先前的跌势中回升。指标BSE指数 上升1.22%或233.08点，报19,410.84。NSE指数 上升1.14%或66.05点，收报5,836.95，高于5,800点的重要心理关口。

印度汇市：印度卢比兑美元 勉力小幅收高，终结连续三日跌势，但市场人气依然低迷，此前印度央行总裁称，该行不会守卫任何特定的汇率水平，交易员认为这可能预示央行不会实施大规模干预。卢比兑美元收报60.13/14，上日收在60.215/225。印度央行总裁的言论发表后，卢比一度走软至60.38。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,280.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 扬升1.35%至697.39点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.19%，报33.1920卢布，卢布兑欧元 涨0.5%至42.8625卢布。

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巴西股市：拉美股市收升，巴西股市在五个交易日内首度上扬，低接买家追捧近期下挫的商品生产商OGX和淡水河谷。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 上扬1.6%至45,763.16点。该指数在此前四个交易日中连续下跌，降幅超过5%。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元周四从四年多低点反弹，但美联储政策忧虑限制涨幅

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南非股市：稳健上涨，结束连续两日跌势，在本地没有数据出炉的情况下，投资者从欧洲市场走势获得交投指引。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上扬1.99%至35,518.73点。综合指数 上涨1.75%报40,030.19点。