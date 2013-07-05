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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 08:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌破1.2900，因美元全面走强

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* 欧元/美元跌向昨日低点1.2883美元，因美元全面走强

* 美元/日圆在亚洲早盘上涨，令美元走势坚挺

* 市场忽略了暗示葡萄牙政局重新不稳的报导

* 市场关注焦点放在央行未来行动预期上，目前欧元受此拖累

* 有传言称1.2880下方有少量停止单，5月29日低点1.2838处有更强支撑

(完)

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