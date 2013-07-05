韩国热股：三星电子跌幅扩大至逾3%，因第二季业绩初估不及预期

路透首尔7月5日 - 韩国三星电子 股价周五盘中扩大跌幅至3%以上，稍早公布第二季业绩初估值逊于市场预期，对其智能手机业务增长的疑虑重燃。

“手机业务放缓程度似乎比预想的更为严重，令人失望的业绩初估强化了市场观点，即三星的智能手机业务增长动能正在减缓，”Meritz证券的分析师Lee Sei-chul说。