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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 09:30 BJT

韩国热股：三星电子跌幅扩大至逾3%，因第二季业绩初估不及预期

路透首尔7月5日 - 韩国三星电子 股价周五盘中扩大跌幅至3%以上，稍早公布第二季业绩初估值逊于市场预期，对其智能手机业务增长的疑虑重燃。

“手机业务放缓程度似乎比预想的更为严重，令人失望的业绩初估强化了市场观点，即三星的智能手机业务增长动能正在减缓，”Meritz证券的分析师Lee Sei-chul说。

0110GMT，三星电子下跌3.11%至127.6万韩元，为逾一周来最低。(完)
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