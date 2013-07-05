《香港报摘》--经济日报7月5日

* 头版头条：

--政府将投资1,200亿港元开发以古洞北及粉岭北为新界东北新发展区，并容许发展商符合4条件下可原址换地，包括须于2016年初完成补地价，预料新发展区总共提供6万伙单位，首批可于2022年入伙。

* 其他：

--新加坡政府投资旗舰淡马锡 截至今3月底止其投资组合价值创新高，达2,150亿坡元（约1.3万亿港元），本财年以坡元计算的股东总回报率为8.86%，3年期年化复合股东总回报率是4.94%。

--星展集团 执行总裁高博德称，现时新加坡为全球第二大人民币离岸市场，惟香港与内地贸易关系非常密切，香港作为最大离岸人民币中心地位无可动摇，而目前在新加坡的人民币业务量未见显着急升。

--深圳前海定出三块出让地皮的底价合共接近150亿元人民币，每平方米楼面地价超过1万元，略高于邻近地区。

--据联交所股权资料显示，东亚银行 第二大股东国浩集团 于上周三以平均价27.407港元增持东亚74万股股份，持股比例升至15.02%，与东亚大股东西班牙银行Caixa Bank 的持股仅相差1.36个百分点。（完）

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