《香港报摘》--经济日报7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条：
--政府将投资1,200亿港元开发以古洞北及粉岭北为新界东北新发展区，并容许发展商符合4条件下可原址换地，包括须于2016年初完成补地价，预料新发展区总共提供6万伙单位，首批可于2022年入伙。
* 其他：
--新加坡政府投资旗舰淡马锡 截至今3月底止其投资组合价值创新高，达2,150亿坡元（约1.3万亿港元），本财年以坡元计算的股东总回报率为8.86%，3年期年化复合股东总回报率是4.94%。
--星展集团 执行总裁高博德称，现时新加坡为全球第二大人民币离岸市场，惟香港与内地贸易关系非常密切，香港作为最大离岸人民币中心地位无可动摇，而目前在新加坡的人民币业务量未见显着急升。
--深圳前海定出三块出让地皮的底价合共接近150亿元人民币，每平方米楼面地价超过1万元，略高于邻近地区。
--据联交所股权资料显示，东亚银行 第二大股东国浩集团 于上周三以平均价27.407港元增持东亚74万股股份，持股比例升至15.02%，与东亚大股东西班牙银行Caixa Bank 的持股仅相差1.36个百分点。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。