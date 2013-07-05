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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 15:50 BJT

台湾个股: 宏达电第二季自结净利12.5亿台币，远逊市场预期

路透台北7月5日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周五公布，第二季自结税后净利为12.5亿台币，远逊于市场预期的20.2亿。

该公司并公布6月营收为220.8亿台币；第二季合并营收为707亿台币。

在公布此财报前，宏达电今日收高1.0%至203台币;大盘加权股价指数 则收高1.37%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电相关新闻,请点选 ;台股业绩请点选 (记者 詹颖颐; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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