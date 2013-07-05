《中国重要政经日程》--7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
============================今日重要政经日程=======================
*7月5日（五）下午3时
国务院新闻办吹风会，请中国银行业监督管理委员会主席助理、新闻发言人杨家才，政策法规部主任、新闻发言人黄毅和中国人民银行金融市场司司长谢多，货币政策司副司长孙国峰介绍金融支持经济结构调整和转型升级有关政策情况。
============================近日重要政经日程=======================
7月8日
第五轮美中战略与经济对话在华盛顿举行，至12日
7/13（六）
2013APEC工商领导人中国论坛举行，至14日。
中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日。
7/31(三)
中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。
9/11（三）
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然; 审校 康熙泽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。