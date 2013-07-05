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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 08:44 BJT

《中国重要政经日程》--7月5日

============================今日重要政经日程=======================

*7月5日（五）下午3时

国务院新闻办吹风会，请中国银行业监督管理委员会主席助理、新闻发言人杨家才，政策法规部主任、新闻发言人黄毅和中国人民银行金融市场司司长谢多，货币政策司副司长孙国峰介绍金融支持经济结构调整和转型升级有关政策情况。

============================近日重要政经日程=======================

7月8日

第五轮美中战略与经济对话在华盛顿举行，至12日

7/13（六）

2013APEC工商领导人中国论坛举行，至14日。

中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日。

7/31(三)

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然; 审校 康熙泽)
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