主要国家经济指标预测--7月8日****

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透7月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月7日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +1.8% 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 5月 +76.7% +100.8% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余6,043 盈余7,500 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 6月 -- -4.7% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.3% 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 正55.7 0545 瑞士未经季节调整失业率 6月 3.0% 3.0% 瑞士经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 -0.4% +1.9% 德国经季节调整进口(较前月) +0.5% +2.3% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差175 顺差177 0715 瑞士工业订单 第一季 +2.0% -2.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 负10.0 负11.6 1000 德国工业生产(较前月) 5月 -0.5% +1.8% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +10.5% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加122.0 增加111.0 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第二季 -- 净23.0% 新西兰NZIER产能利用率指数 -- 91.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.5% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +5.4% +5.4% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上 6月 -- +1.8% 年同期) 7月8日-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 6月 -- +0.7% 月) (较上年同期) -- +7.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本同时指标(较前月) 5月 +0.8点 -- 领先指标(较前月) +2.8点 -- 0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差60 -- 法国进口(亿欧元) 421.06 -- 法国出口(亿欧元) 360.92 -- 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% -0.1% 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.1% -0.4% 1000 德国工业订单 5月 -1.3% +1.2% 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加19.5 增加16.5 民间就业岗位(万个) 增加20.2 增加17.5 制造业就业岗位(万个) 减少0.6 持平 失业率 7.6% 7.5% 平均时薪 +0.4% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1230 加拿大就业岗位(万个) 6月 减少0.04 减少0.25 失业率 7.1% 7.1% 全职就业人数(万人) 减少3.24 -- 兼职就业人数(万人) 增加3.22 -- 就业参与率 66.7% 66.7% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 56.6 -- 经季节调整PMI 55.3 57.0 1430 美国ECRI一周领先指标 6月28日当周 130.4 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/田建华；审校 李春喜)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉