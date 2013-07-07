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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 07:42 BJT

****主要国家经济指标预测--7月8日****

路透7月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
            
 7月7日(日)
 GMT时间        经济指标/活动                              公布时段       预估值         前值
 2350           日本银行放款余额(较上年同期)                    6月           --        +1.8%
 2350           日本未经季节调整经常账收支(较上年同期           5月       +76.7%      +100.8%
                )                                                                 
                   未经季节调整经常账收支(亿日圆)                      盈余6,043    盈余7,500
 
 7月8日(一)
 GMT时间        经济指标/活动                              公布时段       预估值         前值
 0130           澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     6月           --        -4.7%
                澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                   --        -2.3%
 0500           日本服务业景气判断指数                          6月           --       正55.7
 0545           瑞士未经季节调整失业率                          6月         3.0%         3.0%
                瑞士经季节调整失业率                                        3.2%         3.2%
 0600           德国经季节调整出口(较前月)                      5月       -0.4%         +1.9%
                德国经季节调整进口(较前月)                                 +0.5%        +2.3%
                德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                          顺差175       顺差177
 0715           瑞士工业订单                                 第一季        +2.0%        -2.4%
 0830           欧元区Sentix投资者信心指数                      7月       负10.0       负11.6
 1000           德国工业生产(较前月)                            5月        -0.5%        +1.8%
 1230           加拿大建筑许可(较前月)                          5月           --       +10.5%
 1900           美国消费者信贷(亿美元)                          5月    增加122.0    增加111.0
 2200           新西兰NZIER企业信心指数                      第二季           --      净23.0%
                新西兰NZIER产能利用率指数                                     --        91.5%
 2245           新西兰电子卡零售销售(较前月)                    6月        +0.5%        +0.5%
                新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                           +5.4%        +5.4%
 2301           英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上            6月           --        +1.8%
                年同期)                                                           
 
 7月8日-13日
 GMT时间        经济指标/活动                             公布时段        预估值        前值
 2200           新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前           6月            --       +0.7%
                月)                                                               
                (较上年同期)                                                  --       +7.5%
 
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
    
 7月5日(五)
    GMT时间                经济指标/活动                  公布时段           现值      预估值
 0500           日本同时指标(较前月)                           5月         +0.8点          --
                领先指标(较前月)                                           +2.8点          --
 0645           法国贸易收支(亿欧元)                           5月         逆差60          --
                法国进口(亿欧元)                                           421.06          --
                法国出口(亿欧元)                                           360.92          --
 0715           瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                6月          +0.1%       -0.1%
                瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                         -0.1%       -0.4%
 1000           德国工业订单                                   5月          -1.3%       +1.2%
 1230           美国非农就业岗位(万个)                         6月       增加19.5    增加16.5
                民间就业岗位(万个)                                       增加20.2    增加17.5
                制造业就业岗位(万个)                                      减少0.6        持平
                失业率                                                       7.6%        7.5%
                平均时薪                                                    +0.4%       +0.2%
                每周平均工时                                                 34.5        34.5
 1230           加拿大就业岗位(万个)                           6月       减少0.04    减少0.25
                失业率                                                       7.1%        7.1%
                全职就业人数(万人)                                       减少3.24          --
                兼职就业人数(万人)                                       增加3.22          --
                就业参与率                                                 66.7%        66.7%
 1400           加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  6月           56.6          --
                         经季节调整PMI                                       55.3        57.0
 1430           美国ECRI一周领先指标                   6月28日当周          130.4          --
    (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 石冠兰/田建华；审校 李春喜)

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