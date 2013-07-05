《香港报摘》--信报7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条：
--惹来广泛关注的商人陈振聪伪造已故华懋集团主席龚如心遗嘱案，隌审团经过20小时的马拉松式商议后，裁定伪造及使用虚假文书两项控罪罪名成立，还押等候判刑。
* 其他：
--香港大学将今年香港经济增长预测由原先3.5-4.3%，调至3.3-4.1%，并预料第三季增长3.6%，第二季则为4.7%。
--香港投资推广署公布，今年上半年共协助213家海外企业来港开展或扩充业务，创出新高。
--据了解，恒大地产 下半年将减慢买地步伐，并计划出售部分资产套现，包括住宅车位及零售商舖等，涉资达250亿元人民币。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。