《香港报摘》--信报7月5日

* 头版头条：

--惹来广泛关注的商人陈振聪伪造已故华懋集团主席龚如心遗嘱案，隌审团经过20小时的马拉松式商议后，裁定伪造及使用虚假文书两项控罪罪名成立，还押等候判刑。

* 其他：

--香港大学将今年香港经济增长预测由原先3.5-4.3%，调至3.3-4.1%，并预料第三季增长3.6%，第二季则为4.7%。

--香港投资推广署公布，今年上半年共协助213家海外企业来港开展或扩充业务，创出新高。

--据了解，恒大地产 下半年将减慢买地步伐，并计划出售部分资产套现，包括住宅车位及零售商舖等，涉资达250亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕