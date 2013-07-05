中国个股：万科上半年累计销售金额836.7亿元，同比涨逾三成

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月5日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 公告称，今年1-6月份公司累计销售金额836.7亿元人民币，较去年同期的625.4亿元，同比上涨33.8%。
刊登在深交所的公告指出，期内公司累计实现销售面积716.4万平方米，同比上涨18.9%；6月份公司实现销售面积111.6万平方米，销售金额134.9 亿元，均较去年同期的122.4万平方米和133.2亿元小幅回落。
不过万科表示，鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
此外，在5月份销售简报披露以来公司新增加长沙雨花区高铁新城环球村等五个项目。
尽管上半年中国推出新国五条房地产调控政策，但活跃的成交量令大多房企表现不错。易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)数据显示，上半年大型房企的销售业绩普遍出现明显增长，万科、绿地集团和中国海外发展 列销售金额前三位。
万科A股周四收报9.8元，过去一个月累计跌幅约17.36%。(完)
欲了解相关详情，可点选深圳证交所网站（here） (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。