《香港重要政经日程》--7月5日-7月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
7月5日（周五）
-- 金管局公布6月份外汇储备资产数字。
-- 金彩控股 首日挂牌。
-- 澳门励骏 首日挂牌。
--09:00 中煤能源 在中国举行特别股东大会。
==================近期重要政经消息==================
7月8日（周一）
--09:00 鞍钢 在中国举行特别股东大会。
--09:00 厦门港务 在中国举行特别股东大会。
--10:00 中建电讯集团 特别股东大会。
--11:00 东力实业 特别股东大会。
7月9日（周二）
-- 擎天软件 首日挂牌。
--10:00 勤+缘媒体服务 特别股东大会。
--10:30 法兴商品市场展望记者会。
*--11:00 生产力促进局公布渣打香港中小企领先指数调查结果记者会。
--14:30 西藏5100 特别股东大会。
7月10日（周三）
*-- 开元产业信托 首日挂牌。
--09:30 新华文轩 在中国举行特别股东大会。
--14:30 江南集团 特别股东大会。
7月11日（周四）
-- 港大零售 首日挂牌。
-- 智美集团 首日挂牌。
--11:00 华建控股 特别股东大会。
*7月12日（周五）
-- 金管局公布6月份外汇基金境外资产。
-- 中国铝罐 首日挂牌。
-- 当代置业 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布全年业绩。
--10:00 中国汇源果汁 特别股东大会。
--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。
--15:00 新天地产集团 特别股东大会。
--15:30 伟易达 周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。