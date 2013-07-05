国际油市：美国原油期货持稳在101美元上方，市场静候美就业数据

0011GMT，美国8月原油期约 小涨0.06美元至每桶101.30美元，周三结算时曾创下14个月高位。周四因美国假期休市而没有结算价。

布兰特8月原油合约 报105.60美元，上涨0.06美元，周四结算时首次在一周内下跌，因埃及动荡引发的中东供应疑虑已减弱。

埃及安全部门消息人士称，安全部队周四已经逮捕穆斯林兄弟会领袖，此前军方已先将总统穆尔西推翻下台。

英国咨询机构Oil Movements表示，在截至7月20日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加54万桶。

运营商Statoil 表示，挪威产量第二大油田Grane将于明年春天关闭，但为时多久尚未决定。(完)

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