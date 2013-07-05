国际油市：美国原油期货持稳在101美元上方，市场静候美就业数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0011GMT，美国8月原油期约 小涨0.06美元至每桶101.30美元，周三结算时曾创下14个月高位。周四因美国假期休市而没有结算价。
布兰特8月原油合约 报105.60美元，上涨0.06美元，周四结算时首次在一周内下跌，因埃及动荡引发的中东供应疑虑已减弱。
埃及安全部门消息人士称，安全部队周四已经逮捕穆斯林兄弟会领袖，此前军方已先将总统穆尔西推翻下台。
英国咨询机构Oil Movements表示，在截至7月20日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加54万桶。
运营商Statoil 表示，挪威产量第二大油田Grane将于明年春天关闭，但为时多久尚未决定。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。