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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 17:31 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月8日

路透北京7月8日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(7月8日-12日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    ---------------------------------------------------------------------------
       名称          基金公司        托管行        发行时间    备注    

      嘉实丰益策略     嘉实基金       交通银行      7/4-7/26
      定期开放债券

      招商沪深300      招商基金       中国银行      7/8-7/26
      高贝塔指数分级/A/B

      长盛年年收益     长盛基金       中国银行      7/3-7/31
      定期开放债A/C

      中银盛利纯债     中银基金       工商银行      7/4-8/2
      一年定期开放债(LOF)

      广发美国房       广发基金       中国银行      7/8-8/2
      地产指数QDII人民币/美元

      银河岁岁回报     银河基金       邮储银行      7/8-8/2
      定期开放债券A/C

      富国医疗保健     富国基金       工商银行      7/10-8/2
      行业股票

      民生加银平稳     民生加银基金   建设银行      7/8-8/6
      添利定期开放债券A/C

      国投瑞银岁添利   国投瑞银基金   中国银行      7/10-8/9
      一年期定期开放债券A/C 

      华安纳斯达克      华安基金      建设银行      6/13-7/10
      100指数人民币/美元现钞/美元现汇

      国泰黄金ETF       国泰基金      工商银行      6/24-7/12

      华安易富黄金ETF   华安基金      建设银行      6/24-7/12

      国泰美国房地产    国泰基金      中国银行      6/13-7/12 
      开发股票(QDII)

      鹏华沪深300ETF    鹏华基金      建设银行      6/17-7/12 

      信诚新兴产业      信诚基金      中国银行      6/17-7/12 

      东方利群混合      东方基金      农业银行      6/17-7/12 

      上投摩根天颐      上投摩根基金  建设银行      6/17-7/12 
      年丰混合
  
      泰信鑫益定期      泰信基金      中信银行      6/19-7/12
      开放债券A/C     
 
      天弘稳利定期      天弘基金      工商银行      6/27-7/17
      开放债券A/B

      安信宝利分级债券  安信基金      工商银行      6/24-7/19
      A/B
 
      华泰柏瑞量化      华泰柏瑞基金  中国银行      6/19-7/19 
      指数增强  

      大成景旭纯债      大成基金      工商银行      6/28-7/19
      债券A/C

      南方稳利1年       南方基金      农业银行      7/1-7/19
      定期开放债券

      景顺长城四季      景顺长城基金  农业银行      7/1-7/19
      金利纯债债券A/C

      国金通用沪深      国金通用基金  光大银行      7/1-7/19
      300指数分级A/B

      建信双债增强      建信基金      中信银行      6/26-7/23
      债券A/C
  
      博时月月薪        博时基金      招商银行      7/2-7/23
      定期支付债券

      博时裕益灵活      博时基金      建设银行      6/28-7/25
      配置混合

      景顺长城策略精选  景顺长城基金  中国银行      7/1-7/26
      灵活配置混合
 
      中海安鑫保本混合  中海基金      浦发银行      7/2-7/26  
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)
    

    财政部           260       1年      固息国债         7/4-7/8
    财政部           300       7年      固息国债        7/11-7/15
    财政部           400      3/5年     储蓄国债        7/10-7/19 
    国开行           250  1/3/5/7/10年  固息金融债        周三         18-22期固息债第四次增发
    中国联合网络通信 150      两个月   超短期融资券       周三
    
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                    (亿元) 
    
     国家开发银行      固息金融债       200           周一
     国开行           固息金融债       60            周二   
     中信证券         短期融资券       50            周四   
       
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    正回购到期   合计 
   
      --         --        --
   =====================================================================================
    4.国库现金商业银行定期存款招标 
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       期数      金额(亿元)      期限      起息日      到期日 
 
    2013年第四期    500        六个月      7/11     2014/1/9
   ========================================================================================(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩/边竞)
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