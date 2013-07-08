《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月8日

路透北京7月8日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(7月8日-12日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 --------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 嘉实丰益策略 嘉实基金 交通银行 7/4-7/26 定期开放债券 招商沪深300 招商基金 中国银行 7/8-7/26 高贝塔指数分级/A/B 长盛年年收益 长盛基金 中国银行 7/3-7/31 定期开放债A/C 中银盛利纯债 中银基金 工商银行 7/4-8/2 一年定期开放债(LOF) 广发美国房 广发基金 中国银行 7/8-8/2 地产指数QDII人民币/美元 银河岁岁回报 银河基金 邮储银行 7/8-8/2 定期开放债券A/C 富国医疗保健 富国基金 工商银行 7/10-8/2 行业股票 民生加银平稳 民生加银基金 建设银行 7/8-8/6 添利定期开放债券A/C 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/9 一年期定期开放债券A/C 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/10 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 国泰黄金ETF 国泰基金 工商银行 6/24-7/12 华安易富黄金ETF 华安基金 建设银行 6/24-7/12 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-7/12 开发股票(QDII) 鹏华沪深300ETF 鹏华基金 建设银行 6/17-7/12 信诚新兴产业 信诚基金 中国银行 6/17-7/12 东方利群混合 东方基金 农业银行 6/17-7/12 上投摩根天颐 上投摩根基金 建设银行 6/17-7/12 年丰混合 泰信鑫益定期 泰信基金 中信银行 6/19-7/12 开放债券A/C 天弘稳利定期 天弘基金 工商银行 6/27-7/17 开放债券A/B 安信宝利分级债券 安信基金 工商银行 6/24-7/19 A/B 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞基金 中国银行 6/19-7/19 指数增强 大成景旭纯债 大成基金 工商银行 6/28-7/19 债券A/C 南方稳利1年 南方基金 农业银行 7/1-7/19 定期开放债券 景顺长城四季 景顺长城基金 农业银行 7/1-7/19 金利纯债债券A/C 国金通用沪深 国金通用基金 光大银行 7/1-7/19 300指数分级A/B 建信双债增强 建信基金 中信银行 6/26-7/23 债券A/C 博时月月薪 博时基金 招商银行 7/2-7/23 定期支付债券 博时裕益灵活 博时基金 建设银行 6/28-7/25 配置混合 景顺长城策略精选 景顺长城基金 中国银行 7/1-7/26 灵活配置混合 中海安鑫保本混合 中海基金 浦发银行 7/2-7/26 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 260 1年 固息国债 7/4-7/8 财政部 300 7年 固息国债 7/11-7/15 财政部 400 3/5年 储蓄国债 7/10-7/19 国开行 250 1/3/5/7/10年 固息金融债 周三 18-22期固息债第四次增发 中国联合网络通信 150 两个月 超短期融资券 周三 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国家开发银行 固息金融债 200 周一 国开行 固息金融债 60 周二 中信证券 短期融资券 50 周四 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 正回购到期 合计 -- -- -- ===================================================================================== 4.国库现金商业银行定期存款招标 --------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2013年第四期 500 六个月 7/11 2014/1/9 ========================================================================================(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩/边竞)