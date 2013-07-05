香港新股：澳门励骏首日挂牌，开盘价较招股价高4.3%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 赌场营运商--澳门励骏创建有限公司 周五在香港联交所首日挂牌，开盘价为2.45港元，较招股价高出4.3%。
拥有澳门渔人码头项目的澳门励骏原本计划在香港首次公开发行（IPO）发售逾20.48亿股股份，集资高至61亿港元。但其后因遇上股市大幅波动，公司削减发售股份数目规模超过一半，招股价最后以2.35港元定价，接近区间下限。
该公司的香港公开发售部份只获得17%的认购申请，故余下未获认购的股份分配至国际配售；国际配售部份则获得轻微超额认购。
里昂、中信证券和瑞银负责安排这宗IPO。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。