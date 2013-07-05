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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 09:27 BJT

香港新股：澳门励骏首日挂牌，开盘价较招股价高4.3%

路透香港7月5日 - 赌场营运商--澳门励骏创建有限公司 周五在香港联交所首日挂牌，开盘价为2.45港元，较招股价高出4.3%。

拥有澳门渔人码头项目的澳门励骏原本计划在香港首次公开发行（IPO）发售逾20.48亿股股份，集资高至61亿港元。但其后因遇上股市大幅波动，公司削减发售股份数目规模超过一半，招股价最后以2.35港元定价，接近区间下限。

该公司的香港公开发售部份只获得17%的认购申请，故余下未获认购的股份分配至国际配售；国际配售部份则获得轻微超额认购。

里昂、中信证券和瑞银负责安排这宗IPO。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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