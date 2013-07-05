香港新股：澳门励骏首日挂牌，开盘价较招股价高4.3%

拥有澳门渔人码头项目的澳门励骏原本计划在香港首次公开发行（IPO）发售逾20.48亿股股份，集资高至61亿港元。但其后因遇上股市大幅波动，公司削减发售股份数目规模超过一半，招股价最后以2.35港元定价，接近区间下限。

该公司的香港公开发售部份只获得17%的认购申请，故余下未获认购的股份分配至国际配售；国际配售部份则获得轻微超额认购。