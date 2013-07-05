香港个股：熔盛重工称营运资金面临压力，料上半年继续亏损

路透香港7月5日 - 中国最大民营造船企业--熔盛重工 周五称，公司近月的营运资金面临压力，并预料今年上半年继续录得亏损。其股份将于今早恢复交易。

就澄清传媒报道而停牌的熔盛重工，周三收市价报1.06港元。公司在联交所一份声明中称，全球造船业市场的需求持续下滑，银行及金融机构收紧对造船商提供信贷融资，不少船东延迟、重新磋商及拖欠造船商款项，这些因素导致熔盛重工近月的营运资金带来压力，公司因此而延迟向其供应商及工人付款，以紧缩现金流出。

不过熔盛重工澄清，并无发生分包商将薪金挟带私逃事件，亦无供应商因熔盛重工拖欠款项而从公司于南通生产基地取走机器之事件。

至于离职工人围堵南通生产基地的总部大门，经公司管理层向他们解释后已经撤离，集团的营运及生产并无受到阻碍。熔盛重工表示，“董事会确认，本集团现有工人并无发起罢工或其他工业行动。”

公司并称，为纾缓营运资金压力，现与多家银行及╱或金融机构进行磋商，争取重续现有信贷融资额。此外，亦积极向政府及公司主要股东寻求财务资助，并加大力度与客户协商，务求尽快收回应收款项。并已于7月3日与主要股东张志熔控制之公司订立协议，获后者授出免息且无抵押贷款2亿元人民币作营运资金之用。

熔盛重工表示，根据今年首五月账目作出初步估算，预计上半年将录得净亏损，主要受造船市场持续萎缩影响，船舶订单及价格较上一年度大幅下跌。

于2012年度，该公司录得净亏损5.7亿元；2012年上半年则为净利2.2亿元。(完)

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