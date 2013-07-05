港报社评：新东要发展，公道要看见--星岛日报7月5日

政府修订新界东北发展建议，采用“加强版传统新市镇发展模式”，由于引入公私营合作模式，立即惹来政党质疑涉及利益输送。

今次4个新发展区大增地积比例，预计可以提供6万多个新单位，为17万人提供居所，当中60%是公屋或居屋，并且新增3万多个就业机会，为10年后的社会需求未雨绸缪。至于引发收地补偿和保育争议，已经在预计之内。还有一个政治炸弹，是市民对“官商勾结”的疑虑。

引起这疑虑的主因在收地模式。今次打算发展的地区，至少数百万方尺的地皮已经落入财团手里，政府如果采用传统模式收地，除非以超高价补偿，否则可能要面对发展商要求司法覆核的风险，打起官司经年累月又花钱，令计画一波三折。

政府采用公私营合作模式，名为“原址换地”，即发展商拥有的地皮，如果被规划作私人住宅用途，发展商向政府补足地价后，达成所谓的“换地协议”，修改地契，在原址大兴土木。

由于现时在这2区内拥有较多地皮的发展商，被视为特首梁振英的支持者。现在新发展的中心地区大幅提高地积比例，令可建楼面大增，又有“原址换地”安排，随着规划细节逐步披露，争议肯定有增无已。

政府为了避嫌，作出种种措施，同时在公布这个计画的前一天，公开拒绝了发展商捐地，无论是否时间巧合，客观上已经留给社会划清界线的印象。

梁振英政府上台后打压楼价，显示政府没有特别眷顾发展商利益，但遇上蜚短流长，就会毁诸一旦。政府现在面对的考验，是在具体项目操作上，让人清楚看到不会偏帮个别财团。(A06)