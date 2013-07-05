港报社评：新东要发展，公道要看见--星岛日报7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
政府修订新界东北发展建议，采用“加强版传统新市镇发展模式”，由于引入公私营合作模式，立即惹来政党质疑涉及利益输送。
今次4个新发展区大增地积比例，预计可以提供6万多个新单位，为17万人提供居所，当中60%是公屋或居屋，并且新增3万多个就业机会，为10年后的社会需求未雨绸缪。至于引发收地补偿和保育争议，已经在预计之内。还有一个政治炸弹，是市民对“官商勾结”的疑虑。
引起这疑虑的主因在收地模式。今次打算发展的地区，至少数百万方尺的地皮已经落入财团手里，政府如果采用传统模式收地，除非以超高价补偿，否则可能要面对发展商要求司法覆核的风险，打起官司经年累月又花钱，令计画一波三折。
政府采用公私营合作模式，名为“原址换地”，即发展商拥有的地皮，如果被规划作私人住宅用途，发展商向政府补足地价后，达成所谓的“换地协议”，修改地契，在原址大兴土木。
由于现时在这2区内拥有较多地皮的发展商，被视为特首梁振英的支持者。现在新发展的中心地区大幅提高地积比例，令可建楼面大增，又有“原址换地”安排，随着规划细节逐步披露，争议肯定有增无已。
政府为了避嫌，作出种种措施，同时在公布这个计画的前一天，公开拒绝了发展商捐地，无论是否时间巧合，客观上已经留给社会划清界线的印象。
梁振英政府上台后打压楼价，显示政府没有特别眷顾发展商利益，但遇上蜚短流长，就会毁诸一旦。政府现在面对的考验，是在具体项目操作上，让人清楚看到不会偏帮个别财团。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。