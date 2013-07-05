港报社评：各界有责支持新界东北发展--文汇报7月5日

发展局昨日公布新界东北发展计划最新修订方案，容许符合条件的私人土地业权人申请“原址换地”。香港楼价高企，发展新界东北符合香港整体利益，社会各界有责任予以支持。然而，一些居民团体和外围组织以不同原因借口拒迁，政府和社会各界都应慎防东北发展计划政治化，并须参考过去收地经验，及早理顺赔偿安排。

面对土地供应不足的问题，政府参考了东北发展谘询期内的意见，新修订的东北发展方案，充分发挥了有关土地开发的效能，新方案调高地积比率，整体住宅单位增至60700个，公私营房屋比例调整为6:4，又以“原址换地”方式节省发展土地时间。

政府已提出特设补偿方案，每户有60万元补偿，已较同类补偿标准为高，区内亦已预留足够公屋单位供原区调迁，农户亦能安排配对复耕。不过，一些当地居民和少数租户拒绝接受政府的安置和赔偿安排，个别外围组织甚至提出“占领”邻近高尔夫球场推波助澜。政府必须警惕一些外围组织插手东北发展计划，同时参考过去菜园村、紫田村的收地赔偿经验，及早做好赔偿调迁安排，理顺收地程序。

目前本港空置住宅用地只有391.5公顷，难以应付社会的建屋需要，在新界东北开拓新发展区、争取新土地是重要出路。政府锐意发展新界东北大力增加土地供应，是关乎香港房屋供应和整体市民利益的事情。中文大学早前的调查亦发现逾80%受访市民赞成开发新界东北，面对与日俱增的房屋需求，发展新界东北势在必行。社会各界应齐心支持东北发展计划，令香港的房屋供应早日走上正轨。(A04)