港报社评：东北规划急转弯，显港深层矛盾--经济日报7月5日

港府昨修订新界东北发展规划以迁就民意，惟此恐埋下低收入户集中、就业机会不足等问题，港府固须设法补救，市民更应反思政治化的社会氛围，长远将令香港付沉重代价。

新界东北发展遇上该区居民与保育人士等大力反对，港府昨宣布大幅修订有关计划，新方案只保留古洞北和粉岭北。港府让步无疑为减社会阻力，惟不难预视，新规划长远将衍生更多难题，此至少有三方面。

其一，本港在90年代中发展将军澳、油塘等地区时，藉不断推高地积比挤出更多建屋空间，结果造成屏风楼等问题。新界东北大幅提高发展密度恐重蹈覆辙。

其二，东北公营房屋比例增至60%，高于全港约40-50%平均水平，大量中低收入居民入住此偏远新市镇，区内有否足够就业机会吸纳基层劳动力？会否沦天水围翻版？

其三，发展东北原意是既解香港房屋问题，亦乘地利形成中港经济合作区。惟部分社会人士对中港互动存忧虑，港府是否仍有底气，续推动两地合作？

港府必须向公众进一步解释，如何解决上述三个问题。惟更令人忧虑的是，港府是否缺乏全盘规划理念，无法以具说服力的论述游说市民，只得在反对声中削足就履。

就新界东北发展而言，港府要加倍做好具体规划。惟个中更深刻教训，是社会上弥漫质疑以至拒绝与内地经济互动、偏重保育而无视发展需要、民生经济事务被无限政治化等，已大为掣肘香港发展。 港人须重拾开放、无惧竞争、勇于接受改变、以事论事的精神，推动社会与经济向前发展，若续偏执内耗，最终只是搬石头砸己脚。(A10)