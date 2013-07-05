《中国报摘》--其他报纸重要消息7月5日

**上海证券报**

--中国决策层一再提及的房地产调控长效机制正在推进之中，其中的三大基础性工作，包括房产税试点扩容、个人住房信息系统全国联网、健全不动产统一登记制度，开始起步。

**证券时报**

--统计数据显示，截至6月30日，今年上半年大宗交易总成交额已达1,075.02亿元人民币，与去年全年1,300亿元的成交水平相距不远。

--上海二手房指数办公室公布的数据显示，6月份上海二手房指数为2,777点，环比上涨1.31%，涨幅相比5月缩小0.17个百分点，价格涨势出现放缓。

**21世纪经济报道**

--通过权威渠道核实，国务院已经批准中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司联合重组事宜，国资委也即将下文放行，央企整合大幕再启。

**金融时报**

--种种迹象显示，有关方面正试图通过上海自贸区的金改试点，尽早取得金融改革方面“可复制、可推广的经验”，以期通过自贸区金改的示范带动作用，加快金融改革的进程。这其实也表明，中国重大金融领域的改革，其推进的速度和力度或许远超想象。

**人民日报**

--全国住房信息联网一拖再拖，原定2013年6月实现500个城市联网，至今没有公布进展。专家认为，包括技术标准，地方或部门不愿意主动配合等原因，联网遭遇困难原因复杂。(完)