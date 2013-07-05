《中国报摘》--其他报纸重要消息7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--中国决策层一再提及的房地产调控长效机制正在推进之中，其中的三大基础性工作，包括房产税试点扩容、个人住房信息系统全国联网、健全不动产统一登记制度，开始起步。
**证券时报**
--统计数据显示，截至6月30日，今年上半年大宗交易总成交额已达1,075.02亿元人民币，与去年全年1,300亿元的成交水平相距不远。
--上海二手房指数办公室公布的数据显示，6月份上海二手房指数为2,777点，环比上涨1.31%，涨幅相比5月缩小0.17个百分点，价格涨势出现放缓。
**21世纪经济报道**
--通过权威渠道核实，国务院已经批准中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司联合重组事宜，国资委也即将下文放行，央企整合大幕再启。
**金融时报**
--种种迹象显示，有关方面正试图通过上海自贸区的金改试点，尽早取得金融改革方面“可复制、可推广的经验”，以期通过自贸区金改的示范带动作用，加快金融改革的进程。这其实也表明，中国重大金融领域的改革，其推进的速度和力度或许远超想象。
**人民日报**
--全国住房信息联网一拖再拖，原定2013年6月实现500个城市联网，至今没有公布进展。专家认为，包括技术标准，地方或部门不愿意主动配合等原因，联网遭遇困难原因复杂。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。