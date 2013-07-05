港报社评：香港经济放缓，近忧远虑相煎--信报7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
香港经济下半年预期进一步放缓，周期性滑落主要受到内部需求疲弱所影响；另据昨天举行的经济发展委员会第二次会议指出，本地劳动人口五年后将出现长期萎缩趋势。可以说，本地经济既有结构性远虑，也有周期性近忧。
汇丰昨天公布6月采购经理人指数（PMI），报48.7，低于上月，反映本地经济活动持续收缩。由于要素价格上升，工资成本上涨，经济前景阴晴不定。
短期来看，由于中国经济扩张动力较前季明显减弱，加上进行结构性调整，相当程度拖累经济成长。基于美国经济复苏目前相对稳定，中国经济增速可以维持在7%以上水平，使本地经济所受的周期性冲击，可望随着美国与中国经济改善而缓和。
然而，美国联储局今年底开始退出量化宽松，低息环境逆转的阴影，加上港府遏抑楼价辣招的夹击，价格向下波动对本地经济的冲击，目前难以逆料。
从长期发展角度看，香港竞争力持续弱化，情况迄今未见起色。无论从经济表现、政府效能、企业效能到基础建设排名，均全线下跌，反映香港原本领先的竞争力优势，是全局性受到损坏。
经济发展委员会昨天会议提到，本地劳动力人口五年后开始萎缩，亦即2018年后将转入长期下降轨道，人力资源不足将制约发展。
短期而言，今年第三季本地经济放缓之势相当显眼。由于外部需求疲弱，中国经济增长放缓，令本地经济受到拖累。然而，香港长期发展的结构性隐忧，社会活力和经济竞争力全局性衰颓的潜在危机，破坏性更大，必须得到充分的政策重视，不能再因循拖延。(A02)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。