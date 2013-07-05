港报社评：香港经济放缓，近忧远虑相煎--信报7月5日

香港经济下半年预期进一步放缓，周期性滑落主要受到内部需求疲弱所影响；另据昨天举行的经济发展委员会第二次会议指出，本地劳动人口五年后将出现长期萎缩趋势。可以说，本地经济既有结构性远虑，也有周期性近忧。

汇丰昨天公布6月采购经理人指数（PMI），报48.7，低于上月，反映本地经济活动持续收缩。由于要素价格上升，工资成本上涨，经济前景阴晴不定。

短期来看，由于中国经济扩张动力较前季明显减弱，加上进行结构性调整，相当程度拖累经济成长。基于美国经济复苏目前相对稳定，中国经济增速可以维持在7%以上水平，使本地经济所受的周期性冲击，可望随着美国与中国经济改善而缓和。

然而，美国联储局今年底开始退出量化宽松，低息环境逆转的阴影，加上港府遏抑楼价辣招的夹击，价格向下波动对本地经济的冲击，目前难以逆料。

从长期发展角度看，香港竞争力持续弱化，情况迄今未见起色。无论从经济表现、政府效能、企业效能到基础建设排名，均全线下跌，反映香港原本领先的竞争力优势，是全局性受到损坏。

经济发展委员会昨天会议提到，本地劳动力人口五年后开始萎缩，亦即2018年后将转入长期下降轨道，人力资源不足将制约发展。

短期而言，今年第三季本地经济放缓之势相当显眼。由于外部需求疲弱，中国经济增长放缓，令本地经济受到拖累。然而，香港长期发展的结构性隐忧，社会活力和经济竞争力全局性衰颓的潜在危机，破坏性更大，必须得到充分的政策重视，不能再因循拖延。(A02)