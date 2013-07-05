港报社评：新界东北发展方案，妥协产物为避阻力--明报7月5日

新界东北新发展区方案确定，具体安排有3点值得讨论：（1）政府回应了市民在谘询期间的关注；（2）采取公私合营模式；（3）政府以原址换地方式，保障一些业权人的利益，也协助受影响的真正务农人士复耕。

现的在方案增加发展密度，资助房屋比例由不到一半上调至60%，令土地使用上更符合土地为港人所用的精神。新界东北新发展区曾经被一些人形容为内地富豪的后花园，现在方案以实际规划回应，使子虚乌有的说法再站不住脚。

新界东北发展模式，政府可有3个选择。

一是全面征收土地，但发展商将不惜提出司法覆核来阻截征地，官司动辄耗时三五年，政府大概不敢冒这个风险。

另一个模式是由政府规划，让发展商自行发展，但肯定招来利益输送质疑。

现在的方案就是第3个选择，发展商出售一些农地给政府，用以兴建资助房屋或公共设施，余下土地则由发展商自行处理。

政府不与发展商硬撼，反映发展商能量巨大。此计若奏效，将打破数十年来新市镇发展的官商合作模式，也有可能搬动构成高地价政策的板块，但是政府因为筹码不足，严格而言还有求于发展商。

方案中，政府提出的原址换地是新做法，申请换地面积不能小于4,000方米，业权必须由业主自行统一，而且设定换地限期，使业权人所获补偿不会少于政府收地的补偿。

新界东北新发展区方案，虽然已经确定，但是多年积累下来的土地乱局仍然未理顺。政府应该继续努力，总揽检讨，订出对策，逐步纾解没完没了的争议和衍生的矛盾对立。(A04)