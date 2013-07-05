港报社评：新界东北发展方案，妥协产物为避阻力--明报7月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
新界东北新发展区方案确定，具体安排有3点值得讨论：（1）政府回应了市民在谘询期间的关注；（2）采取公私合营模式；（3）政府以原址换地方式，保障一些业权人的利益，也协助受影响的真正务农人士复耕。
现的在方案增加发展密度，资助房屋比例由不到一半上调至60%，令土地使用上更符合土地为港人所用的精神。新界东北新发展区曾经被一些人形容为内地富豪的后花园，现在方案以实际规划回应，使子虚乌有的说法再站不住脚。
新界东北发展模式，政府可有3个选择。
一是全面征收土地，但发展商将不惜提出司法覆核来阻截征地，官司动辄耗时三五年，政府大概不敢冒这个风险。
另一个模式是由政府规划，让发展商自行发展，但肯定招来利益输送质疑。
现在的方案就是第3个选择，发展商出售一些农地给政府，用以兴建资助房屋或公共设施，余下土地则由发展商自行处理。
政府不与发展商硬撼，反映发展商能量巨大。此计若奏效，将打破数十年来新市镇发展的官商合作模式，也有可能搬动构成高地价政策的板块，但是政府因为筹码不足，严格而言还有求于发展商。
方案中，政府提出的原址换地是新做法，申请换地面积不能小于4,000方米，业权必须由业主自行统一，而且设定换地限期，使业权人所获补偿不会少于政府收地的补偿。
新界东北新发展区方案，虽然已经确定，但是多年积累下来的土地乱局仍然未理顺。政府应该继续努力，总揽检讨，订出对策，逐步纾解没完没了的争议和衍生的矛盾对立。(A04)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。