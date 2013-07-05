《分析师观点》台湾6月CPI年增率0.6%符合预期，低通膨料令央行维持利率不变

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台湾主计总处周五公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.6%，为2012年3月以来最低涨幅。并符合路透调查的成长0.60%。
主计总处称，主因6月开始适用夏季用电费率，加以蔬菜价格上扬，惟水果盛产价跌及服饰折扣促销，抵销部分涨幅。
6月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退1.9%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
6月 5月
CPI（较上年同期） +0.60 +0.74
路透调查（较上年同期） +0.60
CPI（较上月，经季节调整） +0.11 -0.15
核心CPI（较上年同期） +0.59 +0.61
WPI（较上年同期） -1.9 -3.28
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。
**市场评论**
--凯基投顾分析师 蔡耀德：
6月数据完全符合市场预期，这表示短期内通膨不会是市场关注的焦点。而全球的通膨近来也都不是太令人担心，欧洲还在持续宽松，美国量化宽松(QE)虽然会开始退场，但我们预估美国到2015年中之后都会维持超低利率不变。因此对台湾来说不会有升息压力，但今年出口可能持平甚至小幅衰退，让央行也没有降息空间，政策空间十分有限。
单看物价方面，国际原物料压力不大，近来只有油价扬升，下半年预估台湾的CPI平均约维持在0.8-1.0%的低成长，但油电价的上涨可能为主要变数。
--元大投顾分析师 王诚宏:
比我们预估的高一点，因去年油电双涨导致比较基期偏高，目前除原油以外的原物料价格都在低档。不过要留意国际油价最近都维持每桶90美元以上的价格，近日更因中东情势警张而突破100美元，且台币近期有点偏弱，要观察此对物价的影响。央行有可能让台币略为偏升，来抵销进口原油价格对物价的带动。
--大众银行分析师 陈森林:
物价偏低，我们预估今年台湾CPI年增率将低于1.1%，处于偏低水准。这主要是景气不佳，导致消费缩水。央行照理应该降息刺激景气，但从上次理监事会议来看，他们没有这样的意图。我认为央行应该会在汇率上调控，让台币不要太偏强，虽会让物价稍稍上扬，但有利于出口商的获利表现。
**市场反应**
--台币兑美元 周四收盘升1.03角至30.199。
--台股加权股价指数 周四收低0.2%，报7,893.72点。
--指标五年期公债102/2 殖利率周四弹1.8基点报1.0640%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续八次维持利率不变。
--主计总处5月间下修2013年全年经济成长率为2.40%，CPI年成长率为1.23%。
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