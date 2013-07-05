港报财经评论：大市反覆，主攻蓝筹--经济日报7月5日

大市反覆，主攻蓝筹/ 林瑞芬

中国财政部向商业银行放水千亿元人民币，A股昨略见提振。恒指借势弹1.6%至20,468；但大市成交额只有483亿港元。大市二次造底，底在考验，日跌日弹反覆仍需时，忌跌穿19,400，要解困闷淡势则以升破21,000为界。葡萄牙形势相信可控，对港股造底的关键主要集中之观察点仍在端视中、美逐步收水的预期及步伐发展。中、美收水乃大势所趋，首波冲击5月至6月消化完后，未能担保会否有第二波、第三波的发生。惟大形势下，僧多粥少，有闲资投入股市的更讲求拣靓股因素，范围大大收窄，确信只有盈利把握性强的股份，本季才能立于不倒或有进帐之途。

蓝筹中，今周资源股虽有所反弹，先是油价股，昨到煤炭股，神华 及中煤能源 弹约5%，中石油 亦高试9港元。虽说以煤炭股论，中国内地煤价已为五年来低水平，神华现价估值亦跌到接近2008年金融海啸期水平，股价超跌。判势，对估值低残但行业身处弱周期的股份，仍是不宜抱有太大的翻身冀望，因市场闲钱将渐见减少，不可能太滥爱。经济面未有显着改善前，短线作超卖反弹之后，市场仍要一定时间累积信心，先能呈现一浪高于一浪的回升格局，买入等未来不知几时大翻底回升，犯机会成本陪上风险，无足够时间短炒，投资者还是暂观望为主。

近日，电视热播世界足球巨星美斯，也为其微信卖广告，据报微信海外用户数已增至7,000万户，其中印尼、马来西亚及部分新兴市场增长最显着。而目前微信可提供18种语言，登记用户涉及超过200个国家。Wechat及QQ拥有庞大群众，加强结合互联网业务，形成更大的空间发展。如集团已发布，微信会在未来推出的微信5.0版本中加入支付功能，用户可以与已建立公众平台的商户沟通购物，其后直接在微信内支付款项；新版无线QQ、移动游戏拟开放平台；并会推出广告平台广点通，承诺透过广点通与开发者百分百分享广告收益以及腾讯云端策略等。据公司的管理层本周透露，早于2011年6月开放第三者应用软件平台以来收入有30亿元人民币，料今年来自全年分给开放者收益达30亿元人民币，公司预计今年分享的收入会再多30亿元人民币。目前腾讯已登记软件达40万个，其中26个每月收入超过1,000万元人民币，较去年4月大幅改善，目前有8万个游戏软件开发商于平台登记，有4万个软件于开放平台经营。(B03)

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设自由贸易区，沪股看高一线/ 余少文

中国内地股市先跌后升，带动国企指数重上9,000点，但国务院重申严查违规资金，并且要过紧日子，不排除续有资金撤离A股，惟中国批准上海设立自由贸易试验区，除令香港边缘化外，上海概念股或可秤高一线。A股昨日先跌后升，当中上证重上2,000点，收报2,006点；而国企指数则升123点或1.4%，收9,024点，只收复周三急跌的40%失地，尽管有60%主板H股上升，惟国指成交额降至121亿港元；至于红筹指数升61点或1.6%，收3,890点，成交额37亿港港元，两大指数又是反弹成交缩格局，调整或未结束。虽然中国内地同业拆息回落，人民银行又暂停收水，市场亦传财政部计划释放1,000亿元人民币流动性，似乎流动性紧张可以告一段落。但国务院会议表示要解决资金错配问题，整顿金融市场，把挤占挪用的钱归位，把“跑冒滴漏”的钱堵住，并要进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好。认为是警告违规资金要回到金融体系内，或是中国内地股市过去半年有跌无升的原因之一，因为资金要回笼。

会议亦要求进一步压缩一般性支出和“三公”经费，政府带头过紧日子，虽国务院只是重申中国要求，但反映中国要节俭，或会影响中国过去一直希望透过内需来刺激经济的做法，显示中国宁可短痛地进行经济改革。尽管相关利淡因素对大市续带来困扰，但反而憧憬中国整顿金融市场后，会逐步推出利好政策，目前只能等，至少要等流动性真正好转。随着拆息回落，中国内地盛传四大行6月新增贷款只有2,700亿元人民币，是流动性紧张致贷款压缩，尤其5月金融机构新增外汇占款显着减少，反映资金紧张，而最迟公布的央行外汇资产，5月只增加1,013亿元人民币，跟金融机构外汇占款情况相似，都是半年最少，再加上6月资金紧张，预期6月外汇占款等也会偏低。

中国内地媒体报道指四大行6月新增贷款是前高后负增长，但认为只是市场对新增贷款过度预期而已，因为过去两年四大行6月新增贷款不高，2012年6月少于5月，2011年6月较5月只多30亿元人民币。今年6月新增贷款2,700亿元人民币如属实，将较5月多出30%，反而是近年最好的6月，如以四大行占30%至40%整体新增贷款计算，则6月新增贷款6,750亿至9,000亿元人民币，故贷款市场未必如预期般差。当然，若然流动性充裕，贷款市场可以有更好发展，对内银股会有利。(B04)