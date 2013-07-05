《汇市简讯》欧元兑除日圆外亚洲货币在欧洲央行会议后下跌

0102GMT

* 在欧洲央行利率决策公布后，欧元兑除日圆外亚洲货币进一步承压，美元兑除日圆外主要亚洲货币则持稳

* 欧元/韩元低至1,466--下看1,463，为5月至6月涨势的61.8%回档位

* 欧元/坡元在隔夜市场低至1.6396，接近4月至6月涨势的50%回档位1.6381

* 有可能进一步跌至1.6252，为61.8%回档位和6月回档低点

* 德拉吉的低利率承诺打击欧元，而美联储未来行动预期支撑美元。(完)

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