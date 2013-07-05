《香港报摘》--其他报纸重要消息7月5日

*明报：

--联交所资料显示，华人置业 主席刘銮雄的家族信托GZ Trust Corporation不再持有华置股权，现时改由刘氏另一个家族信托Alto Trust Limited持有华置74.99%股权。

*星岛日报：

--中银香港 率先下调以银行同业拆息(H)为基准的按揭利率至H加1.8-3.15厘，部分特选客户的按息更可低至H加1.7厘，即实际供楼利率为1.91厘。

--由嘉里建设 发展的土瓜湾港图湾第二轮发售首日沽出30伙单位，并获一名内地客斥逾4,700万港元购入3伙，该名买家须支付买家印花税(BSD)等双辣税逾千万港元。

--香港地产代理监管局公布截至今6月底止全港地产代理个人牌照持牌人为36,918人，按月减少98人，为自去年6月以来首次连续两个月录得下跌。

*苹果日报：

--政府公布新修订的东北发展区计划，将向恒地 收地最少逾百万平方尺，相信是众多发展商中损失最大，而新世界 有机会最受惠今次东北新发展。

--由6月至今大约有84只股份发出盈利警告，其中预告亏损者多达48只，比去年同期增17%，情况逊于金融海啸时期及欧债危机炽热时期。

*东方日报：

--受人民币资金流出拖累，渣打 香港下调本港今年底的人民币存款量预测，由原来之8,000亿元人民币，调低至7,000-7,500亿元人民币。

--永达汽车 与两名中国人士订立协议，同意收购一间位于中国嘉兴的别克4S经销店，代价约为486万元人民币。

*文汇报：

--越秀地产 于6月录得合同销售金额约10.73亿元人民币，同比下降22%；首6个月累计合同销售金额约86.16亿元人民币，同比分别增长21%。

--融创中国 旗下子公司天津融耀置业以11.32亿元人民币，夺得天津北辰区双街镇两幅地块，总出让面积为24.81万平米。

*大公报：

--渣打香港及大中华区存款及按揭业务主管王维宪称，预期2015年第一季才有加息的机会，并相信短期内本港按揭息率上升空间不大。(完）

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