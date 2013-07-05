澳新汇市：澳新货币兑欧元及英镑大涨，受欧洲两大央行态度影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧元走势逆转，在日线图上留下一个潜在的双重顶部，可能成为欧元一大阻力，而若跌落1.3900/3930澳元，恐将进一步下探1.3445澳元。
欧元兑新西兰元 亦大跌1.4%，至1.6482新西兰元，对1.6383支撑位构成威胁。
英镑走势受挫，因英国央行在新任总裁卡尼带领下打破传统，直言市场价格所反映的未来升息预期，理由并不充足。
这项转变对英镑多头极为不利，因为英镑兑澳元 才刚刚升至34个月高位1.6913澳元。受到英国央行声明影响，投资人急于撤出多仓，英镑兑澳元回落至1.6452澳元。
在上述交叉汇率波动影响下，澳元/美元 暂作歇息，报0.9146美元，脱离本周触及的三年低点0.9036。新西兰元/美元 持稳报0.7830美元，之前在海外市场曾升至一周高点0.7859。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。