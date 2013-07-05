澳新汇市：澳新货币兑欧元及英镑大涨，受欧洲两大央行态度影响

欧元走势逆转，在日线图上留下一个潜在的双重顶部，可能成为欧元一大阻力，而若跌落1.3900/3930澳元，恐将进一步下探1.3445澳元。

欧元兑新西兰元 亦大跌1.4%，至1.6482新西兰元，对1.6383支撑位构成威胁。

英镑走势受挫，因英国央行在新任总裁卡尼带领下打破传统，直言市场价格所反映的未来升息预期，理由并不充足。

这项转变对英镑多头极为不利，因为英镑兑澳元 才刚刚升至34个月高位1.6913澳元。受到英国央行声明影响，投资人急于撤出多仓，英镑兑澳元回落至1.6452澳元。

在上述交叉汇率波动影响下，澳元/美元 暂作歇息，报0.9146美元，脱离本周触及的三年低点0.9036。新西兰元/美元 持稳报0.7830美元，之前在海外市场曾升至一周高点0.7859。(完)

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