《中国新债》资金稳一级渐回正轨，铁路总公司首支铁道债下周二招标--消息

路透北京/上海7月15日 - 中国银行间市场资金面回稳后，债券一级发行亦逐步回归正轨。两位消息人士周一透露，中国铁路总公司计划于下周二(23日)招标发行首支铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，期限10年。
其中一位消息人士透露，招标方式为单一利率(荷兰式)招标，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.25%－0.75%，以公告日前五个工作日的一年期Shibor的算术平均数为基准。
周一上海银行间同业拆放利率Shibor 一年品种报在4.40%。
两位消息人士并称，该期新债下周三(24日)为缴款日。
此前，国务院在关于组建中国铁路总公司有关问题的批复中明确提出，中国铁路总公司组建后，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。
今年铁道部企业债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。
中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率略升至62.31%，主要是货运、客运均运量不足所致。截至2013年3月31日其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。 (完)
(发稿 丁淑琴/康熙泽；审校 屈桂娟)