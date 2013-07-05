修正-《汇市简讯》美元/日圆消化100.35处卖盘，上探100.40

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* 美元/日圆消化100.35处的大量卖盘，薪酬结算日-进口商需求的推动下上探100.40

* 不过由此向上挂有更多卖盘，尤其是从100.50至101.00

* 101.00仍为重要期权水准，其上方的停止单为大资金和投机客的关注焦点

* 美元/日圆可能小幅走升，特别是在美国非农就业数据公布前

* 若跌向100.00，料出现买盘支撑--这是日本进口商惯常活动的水平

(完)

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