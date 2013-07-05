金属期市：伦铜下跌，稍晚公布美国非农就业数据

上海期交所主力10月期铜合约 小跌0.20%，至每吨50,140元人民币(8,200美元)。

欧洲央行周四打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)退出印钞计画所造成的动荡做出回应。

在美联储暗示将缩减经济刺激计划后，投资者6月出脱大宗商品上市交易产品(ETP)，推升了实际利率，黄金的吸引力减弱。

伦敦金属交易所(LME)仓储系统出现瓶颈，令中国铜进口商被迫为得到已买下的货物排起了队，因此现货铜进口溢价自6月中旬以来上涨了三分之一。

印尼全面调整锡交易规则，上调最低纯度要求，这料将削减该国未来几个月的出货，从而可能推高锡价。印尼是全球最大精炼锡出口国。(完)

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