金属期市：伦铜下跌，稍晚公布美国非农就业数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上海期交所主力10月期铜合约 小跌0.20%，至每吨50,140元人民币(8,200美元)。
欧洲央行周四打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)退出印钞计画所造成的动荡做出回应。
在美联储暗示将缩减经济刺激计划后，投资者6月出脱大宗商品上市交易产品(ETP)，推升了实际利率，黄金的吸引力减弱。
伦敦金属交易所(LME)仓储系统出现瓶颈，令中国铜进口商被迫为得到已买下的货物排起了队，因此现货铜进口溢价自6月中旬以来上涨了三分之一。
印尼全面调整锡交易规则，上调最低纯度要求，这料将削减该国未来几个月的出货，从而可能推高锡价。印尼是全球最大精炼锡出口国。(完)
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(编译 朱晓军/王兴亚；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。