台湾债市：五年公债殖利率盘中创近两年高位，上日台电五年债流标

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五早盘爆量大幅走高，盘中创23个月高位。上日台电债标售五年债意外流标，令场上交易员对市场气氛持续偏空看待，等不及今晚美国非农就业数据公布，多方认输砍出手头持券，且殖利率还未止稳。
一证券商交易员表示，目前市场空头气氛盛行，且市场没有适合的比价标的，市场难对殖利率水准寻得共识，上方只能先看下一步1.03%。
〞看到台电五年债流标大家都昏到了，今天五年公债停损就成了代罪羔羊。〞上述交易员说。
本地时间9:53时，五年券102/2盘中高位暂报1.1193%，前高在2011年8月4日报1.1430%；10年债102/6 盘中高位报1.5290%，前高在2011年8月2日报1.55%。
台湾最大公司债发行单位--台电五年期公司债周四意外流标。台电相关人士表示，由于买盘对利率看法保守，以致于达不到公司的预期目标，因此决定不予发行。 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。