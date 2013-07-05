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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 09:59 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘中创近两年高位，上日台电五年债流标

路透台北7月5日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五早盘爆量大幅走高，盘中创23个月高位。上日台电债标售五年债意外流标，令场上交易员对市场气氛持续偏空看待，等不及今晚美国非农就业数据公布，多方认输砍出手头持券，且殖利率还未止稳。

一证券商交易员表示，目前市场空头气氛盛行，且市场没有适合的比价标的，市场难对殖利率水准寻得共识，上方只能先看下一步1.03%。

〞看到台电五年债流标大家都昏到了，今天五年公债停损就成了代罪羔羊。〞上述交易员说。

本地时间9:53时，五年券102/2盘中高位暂报1.1193%，前高在2011年8月4日报1.1430%；10年债102/6 盘中高位报1.5290%，前高在2011年8月2日报1.55%。

台湾最大公司债发行单位--台电五年期公司债周四意外流标。台电相关人士表示，由于买盘对利率看法保守，以致于达不到公司的预期目标，因此决定不予发行。 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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