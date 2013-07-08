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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 08:26 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  暂无
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  二、新债上市：    
  
  重庆银行30亿元人民币五年期固息金融债1320018，票面利率4.78%
  南昌水利投资发展15亿元七年期固息债1380229，票面利率6.28%
  黑龙江高速公路集团15亿元人民币一年期短期融资券041364027，票面利率5.2%
  南方航空集团10亿元五年期中期票据101361002，票面利率4.68%
  福建宁德中小企业1.3亿元三年期集优票据051302020，票面利率5.75%
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  三、缴款：
   
  中国南车 15亿元三个月期超短期融资券
  中国铝业公司30亿元三个月期超短融
  财政部260亿元一年期固息国债130014，票面利率3.48% 
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  四、还本付息：
  
  国开行200亿元五年期固息债080210到期兑付，票面利率4.90%
  中国铁路物资股份公司25亿元九个月期超短融011218004到期兑付，票面利率4.25%
  中国五矿集团20亿元九个月期超短融011233003到期兑付，票面利率4.20%
  长江电力 20亿元三个月期超短融011354002到期兑付，票面利率3.66%
  安信证券10亿元三个月期短融1390023到期兑付，票面利率3.70%
  韵升控股集团4亿元一年期短融041254037到期兑付，票面利率4.90%
  泸州老窖集团10亿元一年期短融041262030到期兑付，票面利率3.95%       
  国家开发投资公司20亿元10年期固息债078032付息，票面利率5.10%
  陕西延长石油集团40亿元五年期中票0982100付息，票面利率3.85%
  神华集团200亿元五年期中票0982101付息，票面利率3.60%
  杭州汽轮动力集团9亿元三年期中票1282240付息，票面利率4.39%
  豫园商城 5亿元五年期中票1282241付息，票面利率5.29%
  财政部600亿元七年期固息国债110017付息，票面利率3.70%
  国家开发银行200亿元五年期固息债110240付息，票面利率4.33%
  扬州经济技术开发区10亿元五年期固息债1180131付息，票面利率6.10%
  广日股份 3亿元三年期中票1182193付息，票面利率6.40%
  国家电网公司30亿元10年期固息债058014付息，票面利率4.98%
  国家电网公司10亿元10年期浮息（一年定存基准）债058015付息，基本利差2.25%    
  国开行200亿元20年期固息债090206付息，票面利率4.60%    
  中国银行 140亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债090601付息，票面利率3.28%
  中行 240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债090602付息，票面利率4.00%
  中行20亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)    金融债090603付息，基本利差0.60%
  无锡交通产业集团20亿元七年期固息债0980116付息，票面利率5.58%    
  合肥建设投资控股集团20亿元五年期固息债0980117付息，票面利率5.04%
  首钢总公司60亿元五年期中票0982102付息，票面利率3.85%
  财政部299.70亿元五年期固息国债100020付息，票面利率2.52%
  国开行200亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110221付息，基本利差-0.15%
  厦门象屿集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180132付息，票面利率6.68%
  国开行140亿元一年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130214付息，基本利差-0.65%
  国开行150亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130215付息，基本利差-0.19%    
  国开行160亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130216付息，基本利差0.01%
  国开行150亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130217付息，基本利差0.19%    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --自从中国国务院总理李克强提出“盘活存量、用好增量”之后，金融各界都在猜测究竟要如何盘活用好货币
资金。银监会主席助理杨家才周五阐述了盘活存量的10条路径，其中资产证券化将由试点转为常态化发展。 
    
  --中国国务院周五就最新金融政策做出系统性阐述，即继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存
量资金、用好增量资金。增强资金支持的针对性和有效性，以引导经济结构调整，严密防范金融风险。 
    
    7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI)                (5月为-2.9% )
                      居民消费价格指数(CPI)                (5月为2.1% )
    7/10海关发布6月进出口贸易数据                          (5月贸易顺差为204.3亿美元)
    7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户)            (1-5月为20.4%)
                      社会消费品零售总额                   (5月为12.9%)
                      工业增加值                           (5月为9.2%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    7/24公布7月汇丰制造业PMI初值                           (6月为48.3)
    7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润                (1-5月为12.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 曹巍浩/吴芳)
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