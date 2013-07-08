《中国债券市场每日交易备忘》--7月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 暂无 ============================================================================ 二、新债上市： 重庆银行30亿元人民币五年期固息金融债1320018，票面利率4.78% 南昌水利投资发展15亿元七年期固息债1380229，票面利率6.28% 黑龙江高速公路集团15亿元人民币一年期短期融资券041364027，票面利率5.2% 南方航空集团10亿元五年期中期票据101361002，票面利率4.68% 福建宁德中小企业1.3亿元三年期集优票据051302020，票面利率5.75% ============================================================================ 三、缴款： 中国南车 15亿元三个月期超短期融资券 中国铝业公司30亿元三个月期超短融 财政部260亿元一年期固息国债130014，票面利率3.48% ============================================================================ 四、还本付息： 国开行200亿元五年期固息债080210到期兑付，票面利率4.90% 中国铁路物资股份公司25亿元九个月期超短融011218004到期兑付，票面利率4.25% 中国五矿集团20亿元九个月期超短融011233003到期兑付，票面利率4.20% 长江电力 20亿元三个月期超短融011354002到期兑付，票面利率3.66% 安信证券10亿元三个月期短融1390023到期兑付，票面利率3.70% 韵升控股集团4亿元一年期短融041254037到期兑付，票面利率4.90% 泸州老窖集团10亿元一年期短融041262030到期兑付，票面利率3.95% 国家开发投资公司20亿元10年期固息债078032付息，票面利率5.10% 陕西延长石油集团40亿元五年期中票0982100付息，票面利率3.85% 神华集团200亿元五年期中票0982101付息，票面利率3.60% 杭州汽轮动力集团9亿元三年期中票1282240付息，票面利率4.39% 豫园商城 5亿元五年期中票1282241付息，票面利率5.29% 财政部600亿元七年期固息国债110017付息，票面利率3.70% 国家开发银行200亿元五年期固息债110240付息，票面利率4.33% 扬州经济技术开发区10亿元五年期固息债1180131付息，票面利率6.10% 广日股份 3亿元三年期中票1182193付息，票面利率6.40% 国家电网公司30亿元10年期固息债058014付息，票面利率4.98% 国家电网公司10亿元10年期浮息（一年定存基准）债058015付息，基本利差2.25% 国开行200亿元20年期固息债090206付息，票面利率4.60% 中国银行 140亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债090601付息，票面利率3.28% 中行 240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债090602付息，票面利率4.00% 中行20亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准) 金融债090603付息，基本利差0.60% 无锡交通产业集团20亿元七年期固息债0980116付息，票面利率5.58% 合肥建设投资控股集团20亿元五年期固息债0980117付息，票面利率5.04% 首钢总公司60亿元五年期中票0982102付息，票面利率3.85% 财政部299.70亿元五年期固息国债100020付息，票面利率2.52% 国开行200亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110221付息，基本利差-0.15% 厦门象屿集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180132付息，票面利率6.68% 国开行140亿元一年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130214付息，基本利差-0.65% 国开行150亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130215付息，基本利差-0.19% 国开行160亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130216付息，基本利差0.01% 国开行150亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130217付息，基本利差0.19% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --自从中国国务院总理李克强提出“盘活存量、用好增量”之后，金融各界都在猜测究竟要如何盘活用好货币 资金。银监会主席助理杨家才周五阐述了盘活存量的10条路径，其中资产证券化将由试点转为常态化发展。 --中国国务院周五就最新金融政策做出系统性阐述，即继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存 量资金、用好增量资金。增强资金支持的针对性和有效性，以引导经济结构调整，严密防范金融风险。 7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) 7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户) (1-5月为20.4%) 社会消费品零售总额 (5月为12.9%) 工业增加值 (5月为9.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 曹巍浩/吴芳)