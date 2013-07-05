巴西能源：Libra油田权益标售预计为政府贡献至少70亿美元签约金收入

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡/里约热内卢7月4日 - 巴西政府周四表示，预计可从10月标售该国历来最大油田Libra开发权的得标者，收到至少150亿雷亚尔(70亿美元)的签约金。
这是巴西依产量分成合同(production-sharing contract，PSC)模式运作下的第一宗标售案。能源企划委员会(CNPE)称，得标者扣除支出后需将Libra产出的至少四成缴给政府出售。
根据此模式，最初的石油产出将归属为投资者的探勘和开发成本。成本摊付后的“利润油(profit oil)”部分则由投资者和政府分享。
Libra估计可采石油储量有120亿桶，或足够满足美国一年半所需用量。
巴西石油、天然气和生物燃料国家总局(ANP)局长Magda Chambriard周四在新加坡一场行业会议间隙表示，巴西预期Libra石油日产出逾100万桶。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。