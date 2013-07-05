巴西能源：Libra油田权益标售预计为政府贡献至少70亿美元签约金收入

路透新加坡/里约热内卢7月4日 - 巴西政府周四表示，预计可从10月标售该国历来最大油田Libra开发权的得标者，收到至少150亿雷亚尔(70亿美元)的签约金。

这是巴西依产量分成合同(production-sharing contract，PSC)模式运作下的第一宗标售案。能源企划委员会(CNPE)称，得标者扣除支出后需将Libra产出的至少四成缴给政府出售。

根据此模式，最初的石油产出将归属为投资者的探勘和开发成本。成本摊付后的“利润油(profit oil)”部分则由投资者和政府分享。

Libra估计可采石油储量有120亿桶，或足够满足美国一年半所需用量。

巴西石油、天然气和生物燃料国家总局(ANP)局长Magda Chambriard周四在新加坡一场行业会议间隙表示，巴西预期Libra石油日产出逾100万桶。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)