韩国股市：盘中削减涨幅，因三星电子受初估业绩不及预期的打击挫低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔7月5日 - 韩国股市周五盘中削减涨幅，此前权重股三星电子的初估获利不及预期，冲淡了欧洲央行和英国央行暗示其刺激举措不急于退场后在市场中带动的乐观基调。
0137GMT，韩股综合股价指数 上涨0.3%，报1,843.78点，稍早一度上扬1%。
三星电子 跌幅扩大至逾3%，并触及一周低位；该公司稍早公布第二季业绩初估值逊于市场预期，对其智能手机业务增长的疑虑重燃。
外资在韩国股市连续第三天卖超，卖超金额137亿韩元。
大宇造船 大涨4.6%，此前传来该公司赢得一笔为Yamal液化天然气项目打造气槽船的标案。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。