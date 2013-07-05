韩国股市：盘中削减涨幅，因三星电子受初估业绩不及预期的打击挫低

路透首尔7月5日 - 韩国股市周五盘中削减涨幅，此前权重股三星电子的初估获利不及预期，冲淡了欧洲央行和英国央行暗示其刺激举措不急于退场后在市场中带动的乐观基调。

0137GMT，韩股综合股价指数 上涨0.3%，报1,843.78点，稍早一度上扬1%。

三星电子 跌幅扩大至逾3%，并触及一周低位；该公司稍早公布第二季业绩初估值逊于市场预期，对其智能手机业务增长的疑虑重燃。

外资在韩国股市连续第三天卖超，卖超金额137亿韩元。

大宇造船 大涨4.6%，此前传来该公司赢得一笔为Yamal液化天然气项目打造气槽船的标案。(完)