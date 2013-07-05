全球金融：6月大宗商品ETP资金持续大失血，黄金受创最重

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 6月黄金ETP净流出资金41亿美元，今年以来流出282亿美元
* 大宗商品ETP第二季AUM创单季跌幅纪录，受金价大跌影响
* 实质利率上扬引发资金撤离大宗商品部位
路透伦敦7月4日 - 投资人在6月抛售大宗商品上市交易产品(ETP)，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将逐渐收回经济刺激措施，引发实质利率上扬，降低黄金投资魅力。
根据全球最大资产管理公司贝莱德指出，6月大宗商品ETP资金外流47亿美元，但仍低于5月的63亿美元，及4月的纪录高位93亿美元。6月黄金ETP资金外流41亿美元，占了6月总额的绝大多数。
ETF Securities研究及投资策略主管Nicholas Brooks指出，在美国挂牌交易的黄金ETP受创最重。
“其中很多投资者是对冲基金，而且是以保证金或杠杆买进部位。因此当金价(4月)大跌时，他们被迫卖出以应付保证金追缴。”
贝莱德认为引发6月资金大量流出的原因，是美联储主席贝南克有关缩减联储购债计划时间表的谈话。
美联储方向调整引发投资人抛售债券，利率骤然急升。受此影响，标准普尔高盛商品指数(S&P GSCI)黄金指数6月大跌12.15%。
根据贝莱德的数据，今年以来撤离黄金的资金规模达282亿美元。但随着美元走坚，其他大宗商品在6月亦受重创。
常被作为大宗商品指标的标准普尔高盛商品指数，在6月20日美联储宣布后，当天重挫3.1%。黄金、白银、咖啡及镍都跌至熊市水准。通常进入熊市的定义是，两个月的时间内价格下跌20%或以上。
根据ETF Securities资料，这波解除部位热潮，导致大宗商品ETP的管理资产净值(AUM)创下单季最大跌幅，由3月底的1,860亿美元跌至1,270亿美元。
ETF Securities指出，第二季所有大宗商品ETP净流出资金190亿美元，黄金占97%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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