全球金融：6月大宗商品ETP资金持续大失血，黄金受创最重

* 6月黄金ETP净流出资金41亿美元，今年以来流出282亿美元

* 大宗商品ETP第二季AUM创单季跌幅纪录，受金价大跌影响

* 实质利率上扬引发资金撤离大宗商品部位

路透伦敦7月4日 - 投资人在6月抛售大宗商品上市交易产品(ETP)，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将逐渐收回经济刺激措施，引发实质利率上扬，降低黄金投资魅力。

根据全球最大资产管理公司贝莱德指出，6月大宗商品ETP资金外流47亿美元，但仍低于5月的63亿美元，及4月的纪录高位93亿美元。6月黄金ETP资金外流41亿美元，占了6月总额的绝大多数。

ETF Securities研究及投资策略主管Nicholas Brooks指出，在美国挂牌交易的黄金ETP受创最重。

“其中很多投资者是对冲基金，而且是以保证金或杠杆买进部位。因此当金价(4月)大跌时，他们被迫卖出以应付保证金追缴。”

贝莱德认为引发6月资金大量流出的原因，是美联储主席贝南克有关缩减联储购债计划时间表的谈话。

美联储方向调整引发投资人抛售债券，利率骤然急升。受此影响，标准普尔高盛商品指数(S&P GSCI)黄金指数6月大跌12.15%。

根据贝莱德的数据，今年以来撤离黄金的资金规模达282亿美元。但随着美元走坚，其他大宗商品在6月亦受重创。

常被作为大宗商品指标的标准普尔高盛商品指数，在6月20日美联储宣布后，当天重挫3.1%。黄金、白银、咖啡及镍都跌至熊市水准。通常进入熊市的定义是，两个月的时间内价格下跌20%或以上。

根据ETF Securities资料，这波解除部位热潮，导致大宗商品ETP的管理资产净值(AUM)创下单季最大跌幅，由3月底的1,860亿美元跌至1,270亿美元。

ETF Securities指出，第二季所有大宗商品ETP净流出资金190亿美元，黄金占97%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜)