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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 10:37 BJT

台湾股市：盘中上涨逾1%，台积电和鸿海等电子股扬升

路透台北7月5日 - 台湾股市周五盘中上涨1.4%，全球市场均因欧洲央行和英国央行对刺激政策大力承诺而受到鼓舞，台积电 和鸿海 等电子权值股领涨。

0212GMT，台股加权股价指数 上涨，报8,003.38点，扩大开盘的涨幅。

电子类指数 扬升1.4%，台积电和鸿海双双涨约2%。

汽车类指数 也大涨3.9%。

但触控面板厂商F-宸鸿 逆势下挫2.3%，延续上日的跌势。该公司第二季营收较前季大减22%。(完)
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